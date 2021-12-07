CNN: в разговоре с Путиным Байден попытается разрядить напряжённую ситуацию с помощью дипломатии

Нынешний телефонный разговор с Владимиром Путиным станет для Джо Байдена самым важным за всю историю его отношений с российским лидером, передаёт CNN. С помощью этих переговоров, как отмечает канал, глава Белого дома попытается разрядить текущую напряжённую ситуацию посредством дипломатии.
Давайте начнём с нашего корреспондента в Белом доме Джеффа Зелени, который представит главную на сегодня тему. Речь идёт о намеченном на это утро крайне важном телефонном разговоре президента Байдена с Владимиром Путиным. И состоится этот разговор в критический момент. Джефф.
ДЖЕФФ ЗЕЛЕНИ, корреспондент CNN: Доброе утро, Брианна. В абсолютно критический момент, когда отношения между двумя странами действительно находятся на низком уровне, и через полгода после того, как между ними в швейцарской Женеве состоялась личная встреча.
Нынешнюю встречу они проведут в формате видеоконференции сегодня в 10 часов утра по вашингтонскому времени. По словам официальных лиц, цель президента Байдена состоит в том, чтобы посредством дипломатии снизить напряжённость сложившейся ситуации . Разумеется, зная Владимира Путина, остаётся открытым вопрос, возможно ли это вообще, если к тому же принять во внимание тот факт, что на границе между Россией и Украиной сосредоточено 100 тысяч российских военных. А, по оценкам разведки, ожидается, что их количество увеличится до 175 тысяч.
Одна из вещей, которых хочет добиться Владимир Путин, — это, разумеется, получить от США и европейских лидеров гарантии, что они не позволят Украине присоединиться к военному альянсу НАТО. Однако этой «красной линии» США просто не примут.
Между тем Кремль этим утром уже снизил ожидания, заявив, что не ждёт прорыва от этой встречи и что это всего-навсего критически важный разговор.
Что касается «красных линий», президент Байден также собирается обсудить экономические санкции. Вчера он пообщался по телефону с европейскими лидерами. Так что речь идёт о жёстких санкциях в отношении президента Путина. Но пока ясности нет, конкретика будет после этого телефонного разговора. Определённо можно сказать, что это будет их первая беседа с июля. И, конечно же, это будет самый важный телефонный разговор президента Байдена за длительную историю его отношений с президентом Путиным. Брианна.
Организаторы «Рождественской гонки» по биатлону, который должен был пройти на стадионе футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхен (Германия), сообщили об отмене турнира из-за коронавирусных ограничений.
Алексей Мелёхин, кандидат психологических наук, сомнолог, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, рассказал, как бороться с джетлагом — синдромом смены часового пояса.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад по делу о стрельбе в московском многофункциональном центре, в результате которой погибли два человека и четверо пострадали.
Приём обезболивающих препаратов может привести к заболеваниям печени и желудочно-кишечного тракта. Об этом заявила Алла Струценко, кандидат медицинских наук, врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета РУДН.
Кандидат медицинских наук, Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины Европейского медицинского центра, основатель Фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», рассказал об исследованиях, с помощью которых можно оценить состояние заболевшего COVID-19 при лечении на дому.
Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Игорь Каменской назвал причину отключения камер на стадионе «ВЭБ Арена» во время матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Зенит» (0:2).
В Тюменской области 1 января 2022 года вступят в силу новые правила назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу Тюменского регионального отделения ФСС.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала заявление главы Минтруда Антона Котякова о том, что министерство подготовило предложения по дополнительной компенсации высокой инфляции пенсионерам.