CNN: в разговоре с Путиным Байден попытается разрядить напряжённую ситуацию с помощью дипломатии

Нынешний телефонный разговор с Владимиром Путиным станет для Джо Байдена самым важным за всю историю его отношений с российским лидером, передаёт CNN. С помощью этих переговоров, как отмечает канал, глава Белого дома попытается разрядить текущую напряжённую ситуацию посредством дипломатии.

Давайте начнём с нашего корреспондента в Белом доме Джеффа Зелени, который представит главную на сегодня тему. Речь идёт о намеченном на это утро крайне важном телефонном разговоре президента Байдена с Владимиром Путиным. И состоится этот разговор в критический момент. Джефф.



ДЖЕФФ ЗЕЛЕНИ, корреспондент CNN: Доброе утро, Брианна. В абсолютно критический момент, когда отношения между двумя странами действительно находятся на низком уровне, и через полгода после того, как между ними в швейцарской Женеве состоялась личная встреча.



Нынешнюю встречу они проведут в формате видеоконференции сегодня в 10 часов утра по вашингтонскому времени. По словам официальных лиц, цель президента Байдена состоит в том, чтобы посредством дипломатии снизить напряжённость сложившейся ситуации . Разумеется, зная Владимира Путина, остаётся открытым вопрос, возможно ли это вообще, если к тому же принять во внимание тот факт, что на границе между Россией и Украиной сосредоточено 100 тысяч российских военных. А, по оценкам разведки, ожидается, что их количество увеличится до 175 тысяч.



Одна из вещей, которых хочет добиться Владимир Путин, — это, разумеется, получить от США и европейских лидеров гарантии, что они не позволят Украине присоединиться к военному альянсу НАТО. Однако этой «красной линии» США просто не примут.



Между тем Кремль этим утром уже снизил ожидания, заявив, что не ждёт прорыва от этой встречи и что это всего-навсего критически важный разговор.



Что касается «красных линий», президент Байден также собирается обсудить экономические санкции. Вчера он пообщался по телефону с европейскими лидерами. Так что речь идёт о жёстких санкциях в отношении президента Путина. Но пока ясности нет, конкретика будет после этого телефонного разговора. Определённо можно сказать, что это будет их первая беседа с июля. И, конечно же, это будет самый важный телефонный разговор президента Байдена за длительную историю его отношений с президентом Путиным. Брианна.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 07 декабря 2021 года.