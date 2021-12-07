Ouest-France: лидеры пяти стран Запада заявили о решимости отстаивать суверенитет Украины

Накануне видеосаммита Путина и Байдена лидеры Германии, США, Франции, Италии и Великобритании провели телефонные переговоры, во время которых договорились отстаивать суверенитет Киева, сообщает Ouest-France. Также участники совещания обязались поддерживать мир в Европе на фоне возможного нападения России на Украину и призвали возобновить переговоры в нормандском формате.
Принимая во внимание «напряжённость между Россией и Украиной», лидеры Германии, США, Франции, Италии и Великобритании «выразили решимость уважать суверенитет» Киева, цитирует Ouest-France официальное сообщение Елисейского дворца.
По итогам телефонных переговоров пять европейских стран также «обязались действовать для поддержания мира и безопасности в Европе», в то время как Россию обвиняют в подготовке нападения на соседнее государство. Согласно французскому коммюнике, участники совещания также напомнили о том, что России необходимо возобновить переговоры с Украиной в рамках «нормандской группы» под эгидой Франции и Германии.
Как напоминает издание, страны Запада согласовали свою позицию накануне долгожданных переговоров по видеосвязи между Джо Байденом и Владимиром Путиным. В своей беседе лидеры двух стран коснутся предупреждения Белого дома о том, что США готовы ответить Москве в случае нападения на Украину. В понедельник высокопоставленный сотрудник администрации Байдена объявил, что при таком повороте событий кроме экономических санкций Вашингтон рассматривает усиление своего военного присутствия в Восточной Европе.
Французская газета напоминает, что в пятницу высокопоставленный американский чиновник заверил The Washington Post, что Россия готовится к наступлению в начале 2022 года. В нём будет задействовано до 175 тыс. военных. Москва в свою очередь неоднократно отрицала любые агрессивные намерения и обвиняла страны Запада в увеличении числа «провокаций», пишет Ouest-France.
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