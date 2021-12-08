CNN: «готовы сделать то, что не сделали в 2014-м» — Байден пригрозил Путину жёсткими санкциями в случае вторжения на Украину

Президент США Джо Байден заявил лидеру России Владимиру Путину о готовности ввести жёсткие санкции против Москвы в случае вторжения России на Украину, передаёт CNN. По словам советника Белого дома по безопасности Джейка Салливана, США готовы сделать то, что не решились сделать в 2014 году. В тот период слишком мягкие ограничения не остановили Россию от присоединения Крыма, напоминает издание.

Президент США Джо Байден заявил лидеру России Владимиру Путину о готовности принять решительные экономические меры в случае вторжения России на Украину, передаёт CNN со ссылкой на сообщение Белого дома. Как дал понять глава Соединённых Штатов, новые меры способны нанести больший ущерб, чем санкции, введённые в 2014 году и не остановившие Россию от «оккупации» Крыма*.

«Я скажу вам, глядя в глаза, как президент Байден сказал сегодня Путину, глядя в глаза, что мы готовы сделать сейчас то, что не сделали в 2014 году», — заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан журналистам во вторник после звонка Байдена Путину.

По данным источников СNN, за последние несколько месяцев Россия построила линии снабжения, способные выдержать затяжной конфликт в случае, если Москва решит вторгнуться на Украину. Кроме того, по последним данным разведки США, Россия может начать военное наступление на Украине в течение нескольких месяцев, учитывая, что Москва собирает вдоль границы до 175 тыс. солдат. Тем временем, по словам Салливана, американская администрация по-прежнему считает, что Путин не принял решения о том, начинать ли военное наступление против Украины.

Советник президента США подчеркнул, что Байден разговаривал с Путиным «прямо и честно, как всегда», позже добавив, что «было много принято компромиссных решений». «Никто не грозил пальцем, но президент совершенно ясно дал понять, какова позиция Соединённых Штатов по всем этим вопросам», — отметил Салливан.

«Он подтвердил поддержку Америкой суверенитета и территориальной целостности Украины. Он прямо сказал президенту Путину, что, если Россия продолжит вторжение на Украину, Соединённые Штаты и наши европейские союзники ответят сильными экономическими мерами», — рассказал советник. По его словам, в ответ на нагнетание напряжённости со стороны России США могут предоставить украинцам дополнительные оборонительные средства и обеспечить дополнительными мощностями союзников по НАТО на восточном фланге. Однако существует, на его взгляд, и другой вариант — «это разрядка напряжённости и дипломатия».

«Соединённые Штаты и наши европейские союзники могли бы принять участие в более широкой дискуссии, которая охватывала бы стратегические вопросы, включая нашу стратегическую обеспокоенность в отношении России и стратегическую обеспокоенность России. Нам удалось сделать это в разгар холодной войны, и мы разработали механизмы, которые помогут снизить нестабильность и повысить прозрачность», — сказал он.

Как напоминает издание, Байден и Путин во вторник говорили около двух часов по защищённому каналу видеосвязи.

По итогам обсуждения президенты поручили своим командам продолжить обсуждение, при этом Белый дом добавил, что «США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнёрами». В дополнение к украинскому вопросу два лидера обсудили «российско-американский диалог по стратегической стабильности, отдельный диалог по кибератакам с целью вымогательства, а также совместную работу по региональным проблемам, таким как Иран», — говорится в сообщении Белого дома.

Позже во вторник Байден провёл переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном — с той же группой европейских союзников, с которыми он совещался в понедельник вечером. Как передаёт CNN со ссылкой на заявление Белого дома, «лидеры подчеркнули свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также потребность в снижении напряжённости и начале дипломатических переговоров со стороны России». По словам Салливана, Байден проведёт переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг.

Представители России в отчёте о встрече Байдена и Путина, в свою очередь, заявили, что Украина была «преобладающей» темой разговора, в котором Байден «акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки».

«Владимир Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей. Поэтому Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений», — говорится в заявлении Кремля.

Помощник Путина Юрий Ушаков на телефонной конференции с журналистами отбросил идею вторжения России на Украину. «Об этом речь даже не шла. Как отправлять войска на Украину? Это вторжение или что? Даже речи не было об этом!» — заявил Юрий Ушаков.

Как напоминает CNN, официальные лица США в последние дни взвешивали, следует ли вводить широкомасштабные санкции в отношении России, призванные удержать Путина от начала вторжения на Украину. Потенциальные ограничительные меры включают в себя новые санкции против членов ближайшего окружения Владимира Путина и российских энергетических компаний, а также возможное отключение России от международной платёжной системы SWIFT, используемой банками по всему миру.

Официальные лица заявили, что окончательные решения о том, следует ли применять новые санкции и когда это нужно делать, ещё не приняты, и подчеркнули, что администрация Байдена в настоящее время ведёт переговоры с европейскими партнёрами, многие из которых имеют более тесные экономические отношения с Россией, в надежде на координацию действий.

Наряду с соображениями об экономических санкциях администрация также изучает варианты потенциальной эвакуации граждан США с Украины, если Россия вторгнется в страну и создаст сложную ситуацию в сфере безопасности, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники. По их данным, в ходе брифинга для сенаторов в понедельник вечером заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала о пакете жёстких санкций, который готовится администрацией в ответ на потенциальное вторжение России, однако признала, что возможности США по сдерживанию вторжения довольно ограничены.

Нуланд также заявила, что США ожидают приостановки работы трубопровода «Северный поток — 2» в случае движения России на Украину. В то же время Белый дом сообщил, что принятие мер в отношении газопровода не обязательно будет эффективным средством сдерживания российской агрессии.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).