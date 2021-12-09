«Сумасшедшие, социопаты или садисты» — экс-конгрессмен США раскритиковала призывы использовать ядерное оружие против России

Сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер заявил, что США могут нанести ядерный удар в случае «нападения» России на Украину. По мнению бывшего конгрессмена Тулси Габбард, подобные заявления подрывают национальную безопасность США и толкают мир к катастрофе.

Об этом много размышляла Тулси Габбард, бывший конгрессмен от штата Гавайи, а теперь подполковник сухопутных войск в запасе. Сегодня она с нами. Госпожа конгрессмен, большое спасибо, что нашли для нас время. Как по-вашему, имеют ли события на востоке Украины, что бы вы о них ни думали, важнейшее значение для интересов Америки?



ТУЛСИ ГАББАРД, бывший конгрессмен США: Нет. Посмотрите, что говорит сенатор Уикер… Я хочу ненадолго вернуться к этому. Потому что любой, кто станет предлагать или хотя бы рассматривать то, что он высказал, как вариант действий, непременно сумасшедший, или социопат, или садист. Потому что надо понимать… Он говорит: «Давайте нанесём ядерный удар и таким образом начнём войну, которая уничтожит американский народ, нашу страну, мир и, кстати, украинцев тоже, ради спасения украинской демократии». Да это в буквальном смысле сумасшествие! И безумие в том, Такер, что сенатор Уикер не какой-нибудь отщепенец, он второй республиканец в комитете по вооружённым силам, и такую же риторику мы слышим от демократов и республиканцев…



Да.



ТУЛСИ ГАББАРД: …в конгрессе, в администрации и в СМИ. И их это нисколько не смущает, потому что они с этим согласны. Они сами гнут ту же линию. Вот почему наша ситуация настолько опасна! Нас очень быстро подталкивают ближе и ближе, как вы выразились, к «горячей» войне, к ядерной войне, которая уничтожит привычный нам мир.



Из-за востока Украины! Печально, что в Вашингтоне… Вы работали в конгрессе, люди вроде Роджера Уикера там считаются хорошо осведомлёнными интеллектуалами! Знаете, Америка заслуживает лучшего, чем Роджер Уикер. Думаю, это справедливое утверждение. Но они живут в замкнутом мирке, где они повторяют друг другу, я имею в виду обе партии, одни и те же тупые тезисы! Они отдают себе отчёт в том, насколько всё это оторвано от реальности?



ТУЛСИ ГАББАРД: К сожалению, похоже, что нет. И это лишь указывает на их некомпетентность, на их неспособность ясно видеть последствия своей риторики…



Да.



ТУЛСИ ГАББАРД: …и своих действий. Это же не просто пустые слова, ведь есть последствия, когда руководители нашей страны, влиятельные люди в нашей стране заговаривают о том, что, например, рассматривают возможность первыми нанести ядерный удар! Это напрямую подрывает нашу национальную безопасность, это создаёт непосредственную угрозу для американского народа, для нашей страны и для мира, Такер. И чего мы пытаемся добиться? Ведь результат будет именно таким!



Это гораздо более долгий разговор, но попробуем уложиться в минуту. Почему восток Украины? Можно назвать многие регионы мира, которые действительно критически важны для наших национальных интересов. Например, судоходные пути в Южно-Китайском море. О многом можно сказать, что мы должны это защищать. Но Украина?! Мы уже не первый год говорим об Украине! В чём дело?



ТУЛСИ ГАББАРД: Я вижу здесь, Такер, как те же самые вашингтонские неоконсерваторы и неолибералы, которые втянули нашу страну в войны за смену режима в таких странах, как Ирак, Ливия и Сирия, теперь стремительно толкают нас к войне с Россией. И они даже ни разу не объяснили, какова наша цель, чего мы пытаемся этим добиться и как это служит интересам национальной безопасности нашей страны.



Именно!



ТУЛСИ ГАББАРД: Ни один из них этого не объясняет.



Это ведь не какая-нибудь южноазиатская страна уровня каменного века, это настоящее государство с ядерным оружием и настоящей армией!



ТУЛСИ ГАББАРД: Именно.



Это слишком безумно. Тулси…



ТУЛСИ ГАББАРД: Кстати, у них больше ядерного оружия, чем у нас. Так что думать, что ты просто нанесёшь ядерный удар без последствий, ведущих к ядерной войне, которая разрушит мир, — это безумно, некомпетентно… Не знаю, сколько ещё слов нам нужно, чтобы описать это. Это нелепо. И эти люди не должны занимать должности, на которых принимаются такие решения.



Совершенно с вами согласен! У меня тоже закончились эпитеты, но я согласен с теми, которые озвучили вы. Тулси Габбард, рад был видеть вас сегодня, спасибо!



Дата выхода в эфир 08 декабря 2021 года.