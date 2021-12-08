Fox News: «горячая» война из-за Украины не принесёт Америке ничего, кроме потерь

Вступление Украины в НАТО катастрофически подорвало бы безопасность России, поэтому Путин полон решимости не допустить этого, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. По словам журналиста, военный конфликт с Россией невыгоден Америке, однако слабый президент Джо Байден вряд ли сможет противостоять безумию ястребов в своей администрации.

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. Вот что нам всем следует усвоить: если что-то кажется нелогичным, или бредовым, или совершенно разрушительным для глубинных интересов Америки, это вовсе не означает, что власти США не станут этого делать! Вот главный урок нашего времени.



Поэтому не сбрасывайте со счетов, какой бы надуманной она вам ни казалась, возможность «горячей» войны с Россией. Да, это безумная идея. Из вооружённого противостояния с Владимиром Путиным мы не можем извлечь абсолютно никакой выгоды. Зато мы можем очень многое потерять, в том числе, конечно же, тысячи жизней американских граждан. Однако это вовсе не означает, что Джо Байден на это не пойдёт. Байден непопулярен, некомпетентен, и он в отчаянии. Но самое главное — Джо Байден слаб. Он лишь пешка в руках своих подчинённых и безжалостных идеологов, которые его окружают.



В данный момент Россия участвует в пограничном споре со своим соседом, Украиной. Многие из самых приближённых советников Байдена подталкивают США к военному вмешательству. Один из многих парадоксов здесь заключается в том, что украинский кризис по большей части был создан собственными советниками Джо Байдена и подобными им людьми, работающими на всех уровнях американского госаппарата.



Вот позиция России. Главный вопрос для России — это НАТО, военный альянс, созданный после (Второй мировой. — ИноТВ) войны, в 1949 году, с целью предотвратить вторжение Советского Союза в Западную Европу. С этой задачей НАТО прекрасно справлялось лет 40. Но вот уже более 30 лет СССР не существует, теперь он часть истории. Однако НАТО вполне продолжает существовать и финансируется лучше, чем когда-либо. Это армия без цели. Итак, на данный момент главный смысл существования НАТО — мучить Владимира Путина, который, при всех своих многочисленных недостатках, не имеет намерения вторгаться в Западную Европу. Владимиру Путину не нужна Бельгия, он просто хочет защитить свою западную границу.



Поэтому он не хочет, чтобы Украина присоединилась к НАТО. И это логично. Представьте себе, что чувствовали бы мы, если бы Мексика и Канада стали сателлитами Китая. Нам бы это совсем не понравилось! Для России это вопрос экзистенциальный. Если НАТО возьмёт себе Украину, Россия может потерять доступ к своей военно-морской базе в Севастополе. Там базируется Черноморский флот России. Это один из её немногих выходов к международным водам. Выражаясь словами Ричарда Саквы, занимающегося изучением России, потеря базы ВМФ в Севастополе стала бы, цитирую, «крупнейшим военно-геополитическим поражением России за последнюю тысячу лет».



Итак, для Владимира Путина это неприемлемо, это катастрофа, он не может этого допустить. И не допустит. Но для Соединённых Штатов — и это наша главная мысль — никакой выгоды тоже не будет! США не выиграют ровным счётом ничего, взяв под свой контроль Украину. Зачем нам это надо? В лучшем случае мы толкнём Россию — и, кстати, уже толкаем — дальше в объятия правительства Китая. Это было бы катастрофой для Соединённых Штатов и для мира.



Почему же мы это делаем? Почему руководство США подталкивает Украину к вступлению в НАТО? Бог знает почему. Но мы это делаем. Обе партии это делают. За это, конечно же, выступают неоконсерваторы в окружении Джо Байдена. Они за любые зловещие и глупые идеи. Но это поддерживает также бывший госсекретарь Майк Помпео, умный человек! И сенатор от Огайо Роб Портман. И многие республиканцы. Итак, это нечто вроде двухпартийного безумия. Вопрос в том, может ли ему противостоять Джо Байден. Ответ: да бросьте, Байден всегда был скорее лоббистом, чем лидером, он говорит то, что ему велят. Когда-то сценарии ему писали компании — эмитенты кредитных карт в Делавэре, а теперь неоконсерваторы в Госдепартаменте. Но суть остаётся та же.



Сегодня Байден говорил с Владимиром Путиным по видеосвязи. Как сообщает Белый дом, он проинформировал российского лидера, что Соединённые Штаты планируют контролировать Украину во что бы то ни стало. Госсекретарь и неудачливый поп-музыкант Тони Блинкен повторил эту мысль: он пригрозил послать туда американские войска. Вот официальный представитель Тони Блинкена.



ЭДВАРД ПРАЙС, официальный представитель Госдепартамента США: Если Россия предпочтёт не пойти на деэскалацию, если Россия предпочтёт проводить в жизнь какие-либо планы, которые она, возможно, разработала для продолжения своей военной агрессии или для военного нападения на Украину, для нарушения суверенитета, независимости и территориальной неприкосновенности Украины, мы и наши союзники будем готовы действовать, действовать решительно…



(Смех.) Какие же они дети! Территориальная неприкосновенность Украины! Вот что нас заботит! Вот о чём здесь речь на самом деле, говорят они нам. Потому что если что-то важно для байденовского Белого дома, так это защита границ — по крайней мере, в Восточной Европе, где в них нет ничего расистского. Границы Украины должны быть защищены! Было бы аморально открыть эти границы для всего мира и позволить, скажем, десяткам тысяч безработных гаитян хлынуть в страну. Этого мы позволить не можем. Да мы отправим на Украину американских военнослужащих, лишь бы это предотвратить! Открытые границы допустимы только в Техасе, Аризоне и Калифорнии, ну и в других местах, куда могут прибыть без приглашения потенциальные избиратели демократов из стран третьего мира. Но Украина — нет! У Украины есть Богом данное право на неприкосновенность территории, и американские солдаты будут гибнуть, защищая эту неприкосновенность! Это официальная позиция нашей страны.



Дата выхода в эфир 07 декабря 2021 года.