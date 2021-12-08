Roll Call: Нуланд пригрозила полной изоляцией России от мировой финансовой системы в случае «вторжения» на Украину

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в сенате заявила, что санкции, которые будут введены против Москвы в случае российского «вторжения на Украину», будут равносильны полной изоляции России от мировой финансовой системы, сообщает Roll Call. Она также добавила, что эти ограничительные меры скажутся как на российском бизнесе, так и на россиянах.
Администрация президента США Джо Байдена вместе с членами конгресса от Республиканской и Демократической партий выступила с решительными предупреждениями в адрес российского президента Владимира Путина, пишет Roll Call.
В частности, они предупредили о «чрезвычайно серьёзных» санкциях со стороны Америки, подобных которым никогда не было раньше в отношении экономики такого размера, как Россия, если Москва всё же реализует свои «очевидные угрозы вторжения на Украину».
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в комитете сената по иностранным делам заявила, что в своём двухчасовом разговоре с Путиным Байден был «как нельзя более ясен» в своём послании, что Соединённые Штаты сурово накажут любое российское вторжение на Украину.
«То, о чём мы говорим, было бы равносильным по сути полной изоляции России от глобальной финансовой системы — со всеми неприятными последствиями, которые это повлекло бы для российского бизнеса, для россиян, для их возможностей в плане работы, поездок и торговли», — заявила Нуланд.
По её словам, Байден «кристально ясно» дал понять российскому лидеру, что Соединённые Штаты не примут его требования исключить вопрос о членстве Украины в НАТО в качестве платы за то, что Россия не станет вторгаться на украинскую территорию.
Как заявила Нуланд, российские военные сосредоточили около 100 тыс. военнослужащих на границе с Украиной, и, по её словам, нападение может произойти уже в начале 2022 года, сообщает Roll Call.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об опасении Вашингтона, что президент России Владимир Путин «в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз».
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