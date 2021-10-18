В ближайшее время выйти из тупика не удастся: National Interest оценил итоги переговоров Нуланд в Москве

Москва и Вашингтон оптимистично оценили итог переговоров заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд с высокопоставленными российскими чиновниками в Москве, сообщает The National Interest. Однако по мнению американского издания, стороны не продвинулись в решении продолжающегося спора о кадровом составе дипломатических миссий. А этот вопрос отражает более масштабный кризис двусторонних отношений.

В начале недели заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Москву с трёхдневным визитом для проведения двусторонних переговоров с высокопоставленными российскими чиновниками, включая помощника президента России Юрия Ушакова, заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака.

Как пишет The National Interest, чтобы нынешняя поездка состоялась, в Москве должны были вывести Нуланд из-под санкций. Сыгравшая значительную роль в разработке американской политики в отношении России в администрации бывшего президента США Барака Обамы, в 2019 году Нуланд была внесена в российский санкционный список. Замгоссекретаря получила российскую визу в обмен на американскую визу исполняющего обязанности замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константина Воронцова.

Издание задаётся вопросом, почему, учитывая уверенность Москвы во враждебности Нуланд, Кремль обеспечил ей визит и встречи с тремя высокопоставленными российскими чиновниками. В частности, в Москве считают политика одним из главных инициаторов событий «евромайдана» 2014 года на Украине, не говоря уже о её предполагаемом влиянии на правительство бывшего украинского лидера Петра Порошенко.

Кроме того, летом 2020 года в статье для Foreign Affairs она предположила, что выборы 2020 года позволят США «выйти из обороны» и «воспользоваться моментом обновления у себя дома и застоем в России, чтобы снова протянуть руку помощи». По словам Нуланд, в России должны знать, что Вашингтон и его союзники предоставляют президенту Владимиру Путину выбор.

По мнению председателя президиума совета по внешней и оборонной политике Фёдора Лукьянова, Нуланд — «человек, который действительно символизирует всё то, в чём Россия обвиняет Соединённые Штаты», а «всегда большая привилегия иметь оппонента, который воплощает в себе всё то, что ты ему приписываешь».

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов сказал The National Interest, что шаги, предпринятые для организации визита Нуланд, «полностью соответствуют логике управляемой конфронтации». Суслов провёл параллель с саммитом лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве, отметив, что президенты встретились лицом к лицу, несмотря на «неприятные слова» Байдена о России и Путине, чтобы смягчить дальнейшее обострение напряжённости.

По словам источников, стимулом к встрече послужило мнение о том, что Нуланд не только видный карьерный дипломат, но и обладает значительным влиянием в Белом доме. Однако в Министерстве иностранных дел России отказались от комментариев.

В ходе переговоров стороны не продвинулись в решении продолжающегося спора о кадровом составе посольств. Кроме того, Рябков предупредил, что есть «риск дальнейшего обострения напряжённости», и не исключил возможность «заморозки работы диппредставительств». Как напоминает The National Interest, на прошлой неделе американские сенаторы призвали выслать из США 300 российских дипломатов, если Москва не выдаст больше дипломатических виз в качестве компенсации за свою политику, запрещающую американским генконсульствам нанимать граждан России и третьих стран.

По словам Суслова, спор о кадровой практике в посольстве — лишь очередной симптом более масштабного кризиса в двусторонних дипломатических отношениях. По его мнению, сторонам в ближайшее время не удастся найти выход из «тупика», так как ни Москва, ни Вашингтон не хотят идти на уступки. Лукьянов полагает, что дипломатический кризис это естественное отражение напряжённых двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

Главный переговорщик со стороны России по Украине Дмитрий Козак придерживался более оптимистичного тона. Высокопоставленный российский политик приветствовал «конструктивный диалог по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины», добавив, что на переговорах «подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения». По его словам, американская сторона также подтвердила свою позицию по статусу Донбасса, указав на то, что территориальный конфликт не может быть разрешён без предоставления «особого статуса» региону.

«Мы провели продуктивные переговоры с Дмитрием Козаком по поводу наших общих интересов, разделяемых также Украиной, Францией и Германией, и касающихся полного выполнения Минских соглашений и восстановления мира, стабильности и украинского суверенитета в Донбассе», — гласит комментарий посольства США в Twitter.

Суслов утверждает, что администрация Байдена не заинтересована в реальном выполнении Минских соглашений, так как это стало бы решением украинского конфликта на российских условиях. Вашингтон не может отвергнуть формат, так как это грозит дальнейшим обострением ситуации на востоке Украины.

При этом ни одна из сторон не раскрыла деталей третьей встречи Нуланд в рамках визита. По мнению Суслова, тот факт, что Ушаков отвечает за планирование саммитов Путина, означает, что «с высокой долей вероятности» политики обсудили «дальнейшее взаимодействие между Россией и США на уровне глав государств». Как отмечает The National Interest, это позволило ряду экспертов предположить, что визит Нуланд отчасти был направлен на то, чтобы заложить основу для второго саммита Путина и Байдена.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала визит «конструктивным» и «продуктивным», что совпадает с оценкой поездки самой Нуланд. «Осторожно-оптимистичный тон» выбрали и в Москве. «Не могу раскрыть все карты, всё-таки это переговоры за закрытыми дверями. Я, единственное, могу сказать, что по каким-то вопросам есть некоторые подвижки. Не решение этих вопросов, не снятие проблемы в принципе, но есть некоторые элементы, подвижки», — приводит издание слова официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.