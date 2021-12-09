CNN: подготовка от Нацгвардии и оружие — Пентагон рассказал о последнем пакете помощи Украине в сфере безопасности
На этой неделе на Украину прибудут последние поставки в рамках американского пакета мер помощи Киеву в сфере безопасности стоимостью $60 млн, в том числе — стрелковое оружие и боеприпасы. Об этом в среду 8 декабря заявил представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает CNN.
Как напоминает канал, президент США Джо Байден одобрил эти меры 1 сентября во время визита украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом. В этот раз пакет включает в себя отправку как оружия смертельного поражения, вроде противотанковых ракетных комплексов Javelin, так и несмертельного.
Цель этой помощи заключается в укреплении украинских сил самообороны, особенно в условиях наращивания российских войск на границе. Как отмечает CNN, США с обеспокоенностью следят за этими передвижениями и поддерживают связь с союзниками по НАТО и европейскими партнёрами «на случай, если президент России Владимир Путин решит вторгнуться на Украину».
По словам Кирби, в этом году Вашингтон оказал помощь Киеву в сфере безопасности общей стоимостью $450 млн. Если считать всю поддержку Украины начиная с 2014 года, когда «Россия захватила Крымский полуостров»*, США потратили на это в общей сложности $2,5 млрд.
В ходе виртуального саммита во вторник президент Байден предупредил российского коллегу, что Америка готовит серию жёстких экономических санкций, которые вступят в силу, если Москва пойдёт в наступление. Кроме того, по данным CNN, американские военные помогают в подготовке украинских сил.
Так, в ноябре порядка 150 бойцов оперативной группы Gator Национальной гвардии из штата Флорида приехали на Украину как часть многонациональной программы подготовки войск Joint Multinational Training Group-Ukraine, запущенной в 2015 году. Флоридские военные сменили на этом посту нацгвардейцев из Вашингтона. Также, как заявил Пентагон, большую роль в подготовке украинских сил играет Командование спецопераций «Европа». Из соображений безопасности американское Минобороны не стало раскрывать, сколько именно военных из спецподразделений находится сейчас на Украине, добавляет CNN.
«Совместная подготовка с нашими украинскими партнёрами усиливает доверие, укрепляет боеготовность и помогает развивать отношения, что в свою очередь способствует миру и стабильности по всей Европе», — прокомментировал представитель Пентагона подполковник Антон Семелрот.
Министерство не уточнило ни сроки подготовки для украинских сил и пребывания американских военных в стране, ни информацию о потенциальных изменениях графика в условиях наращивания российских войск на границе.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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