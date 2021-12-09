CNN: США пока воздержатся от санкций против энергетического сектора России, чтобы не ударить по рейтингу Байдена

Администрация президента США Джо Байдена, скорее всего, не станет вводить санкции против энергетического сектора России в случае вторжения последней на Украину и оставит этот шаг в качестве крайней меры, передаёт CNN. Как поясняет канал, официальные лица Белого дома уверены в существовании чёткой взаимосвязи между рейтингами американского президента и ценами на бензин и не хотят «раскачивать лодку».
Администрация Байдена разрабатывает варианты разнообразных пакетов жёстких санкций в отношении России на случай вторжения последней на Украину, однако энергетические санкции, скорее всего, будут крайней мерой, учитывая влияние, которое они могут оказать на мировую экономику и на стоимость бензина внутри США, сообщает CNN со ссылкой на трёх американских чиновников.
Один из них заявил: «Мы пытаемся сделать это таким образом, чтобы было меню вариантов. Мы не будем делать сразу всё, что есть в этом меню».
Этот же источник пояснил, что «энергетическая часть — это более экстремальный вариант на случай, если таковой потребуется. Не думаю, что это появится в первую очередь. Всегда хочется держать что-то в заднем кармане».
Чиновники администрации Байдена уверены в существовании чёткой взаимосвязи между рейтингами американского президента и ценами на бензин и не хотят «раскачивать лодку», поясняет издание.
Но, как предупреждают эксперты, отказ от жёстких мер, направленных на российский энергетический сектор, может означать, что санкции не будут достаточно сильными, чтобы «сдержать Путина», сообщает CNN.
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