ZDF рассказал, чего Россия, Китай и США хотят от нового немецкого правительства

Коалиционный договор нового немецкого правительства должен принести свежий ветер во внешнюю политику Германии, однако пока будущее планов «Светофора» остаётся под вопросом, отмечает немецкий телеканал ZDF. Особенно непростой задачей станет урегулирование отношений с Россией, Китаем и США: их интересы существенно расходятся, и все три страны будут внимательно следить за новым внешнеполитическим курсом Берлина.

НАТО, Китай и права человека — коалиционный договор «Светофора» принёс свежий ветер во внешнюю политику Германии, отмечает немецкий телеканал ZDF. Теперь весь мир с интересом наблюдает за тем, что из него сделает правительство Шольца.

Более ясным сигнал о преемственности во внешней политике Германии быть не мог: на саммите «Большой двадцатки» в Риме во всех важных переговорах совместно участвовали в своего рода дуэте канцлер Ангела Меркель и её вице-канцлер и вероятный преемник Олаф Шольц, отмечает телеканал.

Предполагается, что в пятницу Шольц отправится в свою первую зарубежную поездку в качестве нового канцлера Германии. С того момента станет проясняться, продолжит ли он линию Меркель на международной арене или всё-таки сделает что-то по-своему. За границей за этим внимательно следят.

Администрация американского президента Джо Байдена продолжает делать ставку на сильную Германию, которая возьмёт на себя ответственность в ЕС, НАТО и международном сообществе. Вашингтон настаивает на конфронтационном обращении со стратегическим соперником Китаем, в то время как правительство Меркель выступало скорее за диалог и хорошие торговые отношения. То же касается и будущих отношений с Россией, отмечает ZDF.

Передвижения российских войск на украинской границе сейчас вызывают на Западе особое беспокойство. Вашингтон избрал курс угроз жёсткими санкциями, чтобы держать в узде возможные военные амбиции России. В этом правительству США необходима также поддержка Германии и ЕС.

В том, что касается отношений с Россией, важную роль также играет давно вызывающий споры вопрос о газопроводе «Северный поток — 2». Вашингтон будет активно настаивать на том, чтобы новое правительство Германии выполнило свои обязательства по компромиссному соглашению с США по этому вопросу. По этому соглашению Германия должна, прежде всего, поддержать Украину.

В Пекине по Меркель скучают уже сейчас, потому что она честно высказывала своё мнение, но в то же время всегда относилась к Китаю с пониманием и вела в отношении Поднебесной политику, ориентированную на соблюдение экономических интересов. Пекин сейчас надеется на то, что и Шольц понимает, насколько Германия зависима от экономического сотрудничества с Китаем.

На фоне значительной напряжённости в последние годы Россия не ожидает никаких существенных улучшений в отношениях с Германией. Хотя эксперты в Москве подчёркивают, что газовая держава оказалась в сравнительно удачной позиции по коалиционному соглашению нового немецкого правительства, они в то же время отмечают резкий тон Бербок по отношению к Москве — и, в особенности, её неприятие уже завершённого газопровода «Северный поток — 2».

Что касается Франции, она ожидает от проевропейских СДПГ, зелёных и СвДП преемственности в немецкой политике и продолжения принятой в ней линии. Шольца знают в Париже как опытного политика, который даёт основания для определённой уверенности и надёжности, поэтому Франция рассматривает его как желанного партнёра, сообщает немецкий телеканал ZDF.