ZDF рассказал, чего Россия, Китай и США хотят от нового немецкого правительства
НАТО, Китай и права человека — коалиционный договор «Светофора» принёс свежий ветер во внешнюю политику Германии, отмечает немецкий телеканал ZDF. Теперь весь мир с интересом наблюдает за тем, что из него сделает правительство Шольца.
Более ясным сигнал о преемственности во внешней политике Германии быть не мог: на саммите «Большой двадцатки» в Риме во всех важных переговорах совместно участвовали в своего рода дуэте канцлер Ангела Меркель и её вице-канцлер и вероятный преемник Олаф Шольц, отмечает телеканал.
Предполагается, что в пятницу Шольц отправится в свою первую зарубежную поездку в качестве нового канцлера Германии. С того момента станет проясняться, продолжит ли он линию Меркель на международной арене или всё-таки сделает что-то по-своему. За границей за этим внимательно следят.
Администрация американского президента Джо Байдена продолжает делать ставку на сильную Германию, которая возьмёт на себя ответственность в ЕС, НАТО и международном сообществе. Вашингтон настаивает на конфронтационном обращении со стратегическим соперником Китаем, в то время как правительство Меркель выступало скорее за диалог и хорошие торговые отношения. То же касается и будущих отношений с Россией, отмечает ZDF.
Передвижения российских войск на украинской границе сейчас вызывают на Западе особое беспокойство. Вашингтон избрал курс угроз жёсткими санкциями, чтобы держать в узде возможные военные амбиции России. В этом правительству США необходима также поддержка Германии и ЕС.
В том, что касается отношений с Россией, важную роль также играет давно вызывающий споры вопрос о газопроводе «Северный поток — 2». Вашингтон будет активно настаивать на том, чтобы новое правительство Германии выполнило свои обязательства по компромиссному соглашению с США по этому вопросу. По этому соглашению Германия должна, прежде всего, поддержать Украину.
В Пекине по Меркель скучают уже сейчас, потому что она честно высказывала своё мнение, но в то же время всегда относилась к Китаю с пониманием и вела в отношении Поднебесной политику, ориентированную на соблюдение экономических интересов. Пекин сейчас надеется на то, что и Шольц понимает, насколько Германия зависима от экономического сотрудничества с Китаем.
На фоне значительной напряжённости в последние годы Россия не ожидает никаких существенных улучшений в отношениях с Германией. Хотя эксперты в Москве подчёркивают, что газовая держава оказалась в сравнительно удачной позиции по коалиционному соглашению нового немецкого правительства, они в то же время отмечают резкий тон Бербок по отношению к Москве — и, в особенности, её неприятие уже завершённого газопровода «Северный поток — 2».
Что касается Франции, она ожидает от проевропейских СДПГ, зелёных и СвДП преемственности в немецкой политике и продолжения принятой в ней линии. Шольца знают в Париже как опытного политика, который даёт основания для определённой уверенности и надёжности, поэтому Франция рассматривает его как желанного партнёра, сообщает немецкий телеканал ZDF.
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