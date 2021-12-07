Das Erste: новый кабмин Германии станет самым молодым и женским

Канцлер Германии Олаф Шольц и новый кабинет министров будут приведены к присяге в среду, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Доля женщин среди руководителей новых министерств впервые так высока: 8 из 17 человек. Кроме того, средний возраст нового кабмина — всего 50,4 года, что делает его моложе прежних правительств Германии.
В конечном итоге в новый кабинет министров Германии войдут девять мужчин и восемь женщин. Доля женщин, таким образом, выше, чем когда-либо в начале срока работы законодательного органа. А со средним возрастом 50,4 года нынешний кабмин моложе предыдущих правительств.
СДПГ займёт в кабинете Шольца семь министерств. Зелёные получили вице-канцлера в лице Роберта Хабека, который возглавит Министерство экономики и защиты климата. Другие зоны ответственности зелёных таковы. Анналена Бербок станет первой женщиной, которая станет руководителем внешнеполитического ведомства. Министром по вопросам окружающей среды и защиты прав потребителей станет Штеффи Лемке. За сельское хозяйство и продовольствие теперь отвечает Джем Оздемир, а во главе Министерства по делам семьи стоит Анне Шпигель.
Свободной демократической партии Германии отходят четыре поста в кабинете министров. Глава партии Кристиан Линднер будет руководить финансовым ведомством, федеральным министром юстиции становится Марко Бушманн. Фолькер Виссинг теперь будет заботиться о транспорте и цифровой сфере. За образование и науку отвечает Беттина Штарк-Ватцингер. Канцлер и новый кабинет министров будут приведены к присяге в среду.
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