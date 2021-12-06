Times: «большие ожидания» — Запад надеется на Германию, как на оплот против «российской агрессии»

Новое правительство Германии, скорее всего, будет продолжать модернизировать вооружённые силы страны и поддерживать НАТО, в то время как будущая глава МИД Анналена Бербок дала понять, что собирается занять жёсткую позицию по отношению к Китаю, пишет The Times. Вместе с тем, как отмечает газета, не совсем понятно, сможет ли Берлин порвать с курсом Ангелы Меркель, которая пыталась найти компромисс с Москвой и Пекином, учитывая, что правящую коалицию раздирают противоречия.

Если 25 лет назад садовник Вилли из «Симпсонов» назвал французов «трусливыми лягушатниками», то о современных немцах он, возможно, отозвался бы ещё в менее лестных тонах, пишет The Times.

Союзники Германии по НАТО — особенно США — уже давно жалуются, что та не справляется со своей задачей в плане выделения достаточных ресурсов на оборону. И в самом деле, немецкие вооружённые силы, страдающие от нехватки техники, которая оказалась настолько серьёзной, что в ходе одних международных учений военные были вынуждены заменить ствол одного танка на метлу, уже давно стали объектом для насмешек.

Что же касается вопросов внешней политики, то в деликатном подходе Берлина к России и Китаю критики немецкого правительства видят недальновидную попытку защитить интересы немецкого бизнеса. В то же время Великобритания и Польша рассматривают газопровод «Северный поток — 2» как геополитический рычаг, который президент России Владимир Путин с дозволения Германии вонзил в самый центр Европы.

Когда Олаф Шольц и его Социал-демократическая партия (СДПГ) одержали победу на выборах в бундестаг в сентябре, многие наблюдатели ждали худшего: раздора в коалиции, которая бы разрывалась между осторожной политикой в духе Меркель и радикальным пацифизмом и недоверием к США.

Левое крыло СДПГ ранее призывало США убрать с территории Германии около 20 атомных боеголовок, которые находятся там со времён холодной войны. Партия зелёных — новый партнёр СДПГ — также проводила кампанию под лозунгом «Германия, свободная от ядерного оружия».

Однако программа правительства Шольца, которая появилась на прошлой неделе, оказалась далека от этих опасений. Американское ядерное оружие никуда не денется, а немцы, скорее всего, заменят флот старых самолётов Tornado, которые могут нести его на борту.

Германия модернизирует свои вооружённые силы, — по крайней мере, в какой-то степени. Коалиционное соглашение не скупится на благодарности в адрес НАТО. При этом хотя в оборонном бюджете мало конкретики, там есть обязательство тратить 3% ВВП на цели, связанные с внешней политикой. Три правящие партии также обязались координировать свою политику по отношению к Китаю с США.

На этой неделе Анналена Бербок, сопредседатель Партии зелёных и будущий министр иностранных дел, показала, как это может выглядеть на практике, подав Китаю бескомпромиссный сигнал: Германия не только готова присоединиться к международному бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, но также может попробовать убедить ЕС использовать его экономическую мощь, чтобы дать отпор китайскому правительству.

«Нам, европейцам, не следует преуменьшать наше реальное значение, — заявила она. — Мы — один из крупнейших рынков в мире. Если мы откажемся принимать товары из таких регионов, как Синьцзян, где принудительный труд — это обычное дело, для такой ориентированной на экспорт страны как Китай это станет серьёзной проблемой. Мы, европейцы, должны гораздо активнее использовать наш единый рынок в качестве рычага».

Это высказывание Бербок впечатлило даже тех аналитиков, которые склонны скептически относиться к внешней политике Германии. Их удивление вполне оправдано: на протяжении десятилетий Берлин придерживался подхода в духе Wandel durch Handel (изменение через торговлю), который строится на мнении, что экономические связи неизбежно приведут к тому, что торговые партнёры Берлина вроде Китая, в конечном счёте, начнут походить на саму Германию.

Однако такая политика, которой придерживались Меркель и её предшественники, привела к росту товарооборота, но не к серьёзным изменениям. Новая же коалиция под руководством Шольца заняла заметно более жёсткую позицию к Пекину — по крайней мере на бумаге. В частности, в программном документе блока Китай описывается как «системный соперник»; там также осуждаются нарушения прав человека Китаем и содержатся слова поддержки в адрес Тайваня.

В этом контексте, по мнению эксперта по политике безопасности в школе Hertie Бенджамина Таллиса, подобная бескомпромиссная риторика Бербок может стать «прорывом».

«Это прекрасно, — порадовался он. — Сейчас всё чаще говорят о том, что Wandel durch Handel может сработать, только если делать особый акцент на выгодах компонента «Wandel». Однако до сих пор внимание уделялось «Handel», а не «Wandel». Я очень надеюсь, что Бербок и Шольц покажут характер и воспользуются этими рычагами для достижения заметного прогресса».

Такая смена курса пришлась бы по вкусу многим союзникам Германии. В течение многих лет её соседи тщетно надеялись на то, что она станет лидером как ЕС, так и значимым игроком на мировой арене. В частности, бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорил по этому поводу следующее: «Мощи Германии я опасаюсь меньше, чем её бездействия».

Для США Германия — это нечто больше, чем просто удобная площадка для размещения в Европе ядерного арсенала. Для американцев Германия — это основной узел коммуникаций и логистический центр, поддерживающий военные операции США в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Администрация Байдена также считает, что Германия способна более активно заниматься обороной Европы, чтобы США могли уделять большее внимание Восточной Азии.

Однако до сих пор ни правительство Германии, ни немецкая общественность не слишком горят желанием взять на себя роль, которая была бы соизмерима с размерами страны и её международными обязательствами. В частности, по данным одного прошлогоднего опроса, 60% немцев считают, что их вооружённые силы не следует отправлять на защиту союзника по НАТО, на которого напали. Ещё один опрос показал, что 82% немцев выступают за нейтралитет Германии в контексте соперничества между США и Китаем.

Некоторые эксперты не верят, что Шольц сумеет переломить ситуацию. Взять ту же Меркель: когда она вступила в должность в 2005 году, она обещала придерживаться более жёсткой линии в отношении Китая и даже встретилась с Далай-ламой — однако была вынуждена пойти на попятный после того, как Пекин пригрозил, что такая политика не останется без последствий для её правительства. Такие же опасения есть и насчёт нового министра иностранных дел. Несмотря на все смелые инициативы Берборк, в реальности может оказаться, что она останется на вторых ролях позади куда более осторожной в высказываниях СДПГ.

Более того, по словам одного источника, знакомого с ходом кулуарных переговоров в коалиции, может оказаться так, что в то время как Бербок будет напыщенно вещать со скамейки запасных, Шольц будет в целом следовать курсу Меркель и придерживаться прежней примирительной риторики с Россией и Китаем.

Других же экспертов беспокоит перспектива идеологического раскола между тремя очень разными партиями коалиции Шольца. Более того, даже члены его собственной СДПГ зачастую придерживаются различных мнений по ряду вопросов. Хотя эти трения сгладились на фоне победы на выборах, вскоре после окончания медового месяца эти разногласия вновь могут перерасти в междоусобный конфликт.

Таллис разделяет эти опасения. По его мнению, будущее правительство страдает от слишком серьёзных противоречий, из-за чего оно не сможет стать надёжным союзником США и их партнёров.

Между тем, сама Германия в последние годы заметно изменилась. Начиная с 2015 года её военные расходы постепенно достигли почти 1,6% от ВВП. Как и Великобритания, Германия оставила своих миротворцев в Мали даже несмотря на то, что французы начали выводить оттуда свой контингент. При этом хотя немецкие солдаты и покинули Афганистан, на такой ход они пошли с большой неохотой.

Наблюдаются и символические сдвиги. Всего несколько недель назад Берлин устроил в честь немецких военнослужащих, вернувшихся из Афганистана, факельный парад; это древняя прусская традиция, однако её дерзкий и напористый дух вызывает не слишком приятные ассоциации с Третьим Рейхом.

В то же время не так давно бундесвер начал расклеивать по автобусным остановкам и метро листовки с призывами вступать в ряды армии. По состоянию на прошлый год, 57% немцев положительно относились к НАТО.

Тем не менее, сомнения насчёт того, действительно ли Шольц и его партнёры собираются порвать с курсом Меркель, всё также сильны. Во многом это обуславливается как недавними сделками с Китаем, так и темой «Северного потока — 2».

Что касается последнего, то в коалиционном соглашении газопровод даже не упоминается. Вместе с тем, считается, что надежды «зелёных» на то, что проект удастся заблокировать, повисли на волоске на фоне роста цен на газ и спроса на энергоносители. Иными словами, суровая реальность экономических интересов возобладала над благородными идеалами, подытоживает газета.