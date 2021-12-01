Der Spiegel: пуск «Северного потока — 2» всё ещё может быть предотвращён

В сенате США разгорается битва вокруг санкций против «Северного потока — 2», пишет Der Spiegel. Как отмечает издание, у газопровода много противников: в их число входит не только группа республиканцев во главе с Тедом Крузом, но и многие демократы, настаивающие на штрафных мерах против компании Nord Stream AG, а также фирм, проводящих сертификацию проекта.

В Вашингтоне сейчас разгорается политическая битва вокруг возможного введения новых санкций против «Северного потока — 2», пишет Der Spiegel. Газопровод уже фактически достроен и скоро может быть запущен, однако возможные новые штрафные меры со стороны США ещё могут его остановить.

Издание напоминает, что минувшим летом Джо Байден и Ангела Меркель достигли компромисса, в рамках которого США отменили свои санкции против газопровода. Однако теперь группа республиканских сенаторов во главе с Тедом Крузом намерена во что бы то ни стало предотвратить пуск «Северного потока — 2». «Джо Байден сдался Владимиру Путину. Я сделаю всё, для того чтобы изменить это катастрофическое решение», — приводит издание слова Круза.

Группа сенаторов-республиканцев торпедирует принятие закона об оборонительном бюджете, настаивая на том, чтобы отменить право президента прекращать действие санкций в национальных интересах, пишет Der Spiegel. Вместе с этим они также требуют введения санкций против компании Nord Stream AG, а также против фирм, участвующих в сертификации проекта.

Как отмечает издание, торпедирование бюджета не является чем-то незначительным: ни одна из партий не захочет брать на себя ответственность за то, что американской армии не хватит денег в 2022 году. Кроме того, блокировка оборонительного бюджета происходит в очень неподходящее для Байдена время, отмечает Der Spiegel: он намеревался как можно быстрее одобрить его и при этом не допустить введения санкций. Поэтому в последние недели представители Белого дома и Госдепа США пытались убедить конгрессменов в ненужности санкций, подчёркивая, что такой шаг обидит Германию — важного американского союзника.

Однако Байден опасается, что за штрафные меры выступят многие его однопартийцы, пишет издание. Многие демократы настроены против «Северного потока — 2» столь же решительно, как и республиканцы. Как отмечает Der Spiegel, если обе партии выступят за штрафные меры, то это будет сильным ударом для Байдена.