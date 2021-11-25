FP: Байден пытается убрать санкции против «Северного потока — 2» — но противники проекта сильнее

Администрация Джо Байдена занимается тем, что пытается пролоббировать в конгрессе снятие поправки об автоматических санкциях по «Северному потоку — 2», сообщает Foreign Policy. Она стремится взять на вооружение более гибкий подход. Однако в конгрессе многие представители обеих партий выступают резко против трубопровода, так что вряд ли у Байдена получится добиться своей цели.

Администрация Байдена лоббирует среди своих союзников-демократов в парламенте отказ от санкций против российского трубопровода «Северный поток — 2», сообщает Foreign Policy. На данный момент они включены в ежегодный законопроект об обороне.



Госсекретарь США Энтони Блинкен и его помощники призвали сенаторов убрать поправку, в соответствии с которой на организации, вовлечённые в строительство российского трубопровода, будут наложены санкции. По словам американских чиновников, администрация пытается предотвратить санкции против немецких компаний.



Кроме того, они утверждают, что эти поправки мешают исполнительной власти принимать, расширять, исполнять и отменять санкции. И это касается не сугубо «Северного потока —2», но и других санкционных режимов, устанавливает опасный прецедент.



Сейчас ежегодный законопроект о финансировании оборонной сферы находится на рассмотрении парламента, и поправки в тексте уже есть. В итоге Блинкен и его помощники вышли на ключевых парламентариев от демократов, пытаясь их убедить, что сейчас важно не злить Германию. Ведь именно она будет главным союзником Штатов в Европе, если Россия попытается пойти войной на Украину.



И эти действия сильно разозлили республиканцев в конгрессе. Плюс «Северный поток — 2» принесёт российский газ прямиком в Германию, в обход Украины, для которой доходы от транзита газа — одна из ключевых статей бюджета.



По словам одного из парламентариев, Майка Роджерса, администрация Байдена сейчас стремится спасти лицо. Якобы прежде она потворствовала России, а теперь понимает, что весь парламент выступает за санкции.



Но некоторые конгрессмены считают, что администрация идёт в верном направлении. Так, летом они договорились с Германией, что США станут принимать меры против России, если она будет использовать поставки энергоресурсов как оружие. Когда в Европе ощутили нехватку газа, некоторые аналитики обвиняли в этом Москву, но издание пишет, что «Газпром» выполнил все обязательства по контрактам и сам наполнял свои хранилища, так что у него и не было особенно много газа для дополнительного экспорта.



Как отмечает автор статьи, «Северный поток — 2» стал козлом отпущения для некоторых конгрессменов. Так, сенатор Тед Круз увязал своё одобрение назначения некоторых кандидатов администрации по внешней политике с принятием дополнительных санкций против трубопровода.



Некоторые конгрессмены отмечают, что вряд ли администрации удастся победить в этой битве: закон уже частично принят, а глава комитета сената по международным отношениям предложил ввести против Москвы новые санкции, если она вторгнется на Украину.



Когда Байден пришёл к власти, «Северный поток — 2» был готов уже на 95%. Поэтому его администрация сместила фокус с попыток убить проект, которые потребовали бы санкций против немецких компаний, на то, чтобы снизить риски для Восточной Европы. Но противники Байдена говорят, что он унаследовал не проблему, а способ решения — санкции, которые поддерживали представители обеих партий и которые он хочет снять, пишет Foreign Policy.