ZDF: приостановка сертификации «Северного потока — 2» вряд ли приведёт к недостатку газа в ФРГ

Приостановка сертификации «Северного потока — 2» означает, что газопровод не будет запущен этой зимой, сообщает ZDF. Впрочем, многие эксперты считают, что ФРГ не стоит опасаться нехватки газа. При этом отмечается, что газовые хранилища Европы заполнены лишь на 74%, что является самым низким показателем за последние десять лет.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что Германии не стоит опасаться недостатка газа, даже несмотря на то, что «Северный поток — 2» не будет запущен этой зимой, сообщает ZDF. Издание напоминает, что несколько дней назад Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) приостановило процесс сертификации газопровода, до тех пор пока обслуживающая его компания не будет организована согласно с немецким законодательством.

По словам эксперта по энергетике немецкого института экономических исследований Клаудии Кемферт, такое решение было ожидаемым, поскольку правила ЕС гласят, что добыча, доставка и обслуживание не должны осуществляться одной и той же компанией. Кроме того, пуск «Северного потока — 2» должна одобрить Еврокомиссия.

Как утверждает ZDF, российская компания «Газпром» не забронировала дополнительных транспортных мощностей на декабрь для своих газопроводов на Украине и в Польше. По мнению Клаудии Кемферт, таким образом Россия стремится оказать давление на Германию и Европу. Кемферт также отметила, что хранилища «Газпрома» в Европе «подозрительно пустые».

На данный момент доля России в европейском импорте газа составляет 41%, отмечает ZDF, ссылаясь на данные Eurostat. Ещё 16% поставляется из Норвегии, 8% из Алжира: кроме того, есть ещё поставки СПГ. Однако в последнее время ситуация с поставками обострилась ввиду того, что Алжир прекратил поставки газа из-за конфликта с Марокко.

Сейчас газовые хранилища в Европе заполнены лишь на 74%, отмечает ZDF: это самый низкий показатель за последние десять лет. По словам эксперта по энергетике Томаса Бенедикса, перед зимой нормальный показатель заполняемости должен составлять 90%. Эксперт отметил, что именно недостаток запасов газа стал причиной, почему рынки так болезненно среагировали на приостановку сертификации «Северного потока — 2».