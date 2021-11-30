FAZ: Германия пытается разубедить американских конгрессменов в необходимости санкций против «Северного потока — 2»

Группа республиканских сенаторов требует добавить в закон о новом оборонительном бюджете пункт, лишающий президента США возможности отменить санкции в национальных интересах, пишет Frankfurter Allgemeine. Таким образом, путь к компромиссу с ФРГ по «Северному потоку — 2» будет закрыт: Берлин пытается переубедить конгрессменов, настаивая на том, что санкции против собственного союзника подорвут доверие к Вашингтону и станут победой Москвы.

Этим летом немецкое правительство считало, что его цель достигнута, пишет Frankfurter Allgemeine: спор вокруг пуска «Северного потока — 2» был улажен. Берлин достиг компромисса с администрацией Джо Байдена, обязавшись сохранить транзит газа через Украину и после 2024 года, а также пообещав ввести санкции, в случае если Россия попробует использовать газ в качестве оружия.

Однако теперь группа республиканцев в сенате США намерена лишить Байдена возможности отмены санкций против «Северного потока — 2» путём блокирования нового оборонительного бюджета: они требуют добавить в закон о бюджете пункт, исключающий возможность отмены президентом штрафных мер в национальных интересах, пишет издание. В таком случае путь к компромиссу с ФРГ будет закрыт. Как отмечает Frankfurter Allgemeine, к группе республиканцев относятся не только радикальные противники «Северного потока — 2», такие как сенатор от Техаса Тед Круз, но и более умеренные члены партии.

При этом оппозиция российскому газопроводу есть и в лагере демократов, пишет издание. Многие представители партии не поддержали летнюю сделку Байдена с Ангелой Меркель: таким образом, есть вероятность того, что предложение республиканцев получит большинство голосов. Как пишет Frankfurter Allgemeine, немецкая сторона пытается убедить американских конгрессменов в необходимости сделки. В частности, Берлин упирает на то, что санкции США против своего собственного союзника будут означать победу Путина. Кроме того, они подорвут доверие к Вашингтону и ослабят трансатлантическое партнёрство.

Также в Берлине конкретизируют меры, которые будут предприняты ФРГ в том случае, если Россия попробует использовать газопровод в качестве оружия, пишет издание. Помимо политического давления, акцент делается на экономических мерах: в частности, на поддержании энергоснабжения Украины за счёт реверсного газа.