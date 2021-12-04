Отношения Варшавы и Берлина накаляются: Качиньский заявил о четвёртом рейхе в Германии

На фоне правового конфликта с ЕС Польша ужесточает тон и в общении с Германией, сообщает Frankfurter Allgemeine. Руководитель правящей в стране партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Берлин «хочет построить четвёртый рейх». К тому же в Варшаве всё громче звучат призывы к Берлину выплатить репарации за Вторую мировую войну. Внимание на себя обращает и антигерманская рекламная кампания с целью дискредитировать немецкого посла, рассказывает издание.

В то время как Польша конфликтует с институтами ЕС по поводу соблюдения норм правового государства, Варшава ужесточает тон и в общении с Берлином, пишет Frankfurter Allgemeine. Руководитель правящей в стране партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский процитировал популярный роман Генрика Сенкевича: «На долю Европы выпали тяжёлые испытания. Германия раскрыла карты и хочет построить Четвёртый рейх. Мы этого не допустим». В СМИ сообщили, что на заседании фракции PiS его слова встретили овациями. Впрочем, позже представители этого политического объединения заявили, что он сказал их с целью «мобилизовать» однопартийцев в преддверии важного голосования и его высказывания стоит понимать как «метафору» или «шутку», которая «олицетворяют гегемонистские устремления Германии».

Стоит отметить, что слова Качиньского противоречат его прежним заявлениям, продолжает немецкое издание. В частности, раньше он говорил, что Ангела Меркель на посту канцлера ФРГ — это «лучший выбор», с точки зрения Польши. А также требовал, чтобы польские политики поставили перед собой цель «нагнать» Германию по уровню жизни.

Но о том, что тон Варшавы в общении с большим западным соседом и важным торговым партнёром становится жёстче, свидетельствуют и выступления премьер-министра Матеуша Моравецкого. Бывший банкир, который не раз работал в Германии и Швейцарии, примкнул к хору своих однопартийцев и потребовал от ФРГ выплаты репараций за Вторую мировую войну. На прошлой неделе он постановил создать Институт военных потерь имени Яна Карского. К тому же была создана парламентская рабочая группа, которая будет заниматься расчётом потерь Польши во Второй мировой войне.

Внимание на себя обращает и антигерманская рекламная кампания с целью дискредитировать немецкого посла в Варшаве. «Почему вы, немцы, всё ещё продолжаете разделять жертв своих военных преступлений на хороших и плохих?» — написано на плакатах. На них говорится, что за исключением символических выплат бывшим остарбайтерам в Третьем рейхе Германия больше не предоставляла никаких репараций и компенсаций. В то же время в этом году Берлин выделил денежное возмещение для двух этнических групп в Намибии, которые пострадали от геноцида колониальной Германии 100 лет назад. «Разве это не расизм в чистой форме?» — гласят плакаты, на которых изображены логотипы правых СМИ, польского Министерства культуры, а также лицо немецкого посла в Варшаве Арндта Фрайтага фон Лорингхофена.