Euronews: Европа пытается активизировать вакцинацию перед угрозой «омикрона»

Страны Европы ужесточают санитарные меры в связи с опасностью распространения нового штамма «омикрон». Новый канцлер Германии выступает за введение обязательной вакцинации, а в Великобритании бустерная прививка рекомендуется для всех взрослых. Однако исследования показывают, что закрывать границы уже может быть поздно: новый штамм успел проникнуть из ЮАР в Нидерланды более десяти дней назад, до официально выявленных случаев заражения.
Германия может одобрить обязательную вакцинацию до конца года, поскольку новоизбранный канцлер Олаф Шольц высказался за принятие такой меры. После встречи с Ангелой Меркель во вторник Шольц сказал, что может поставить вопрос на парламентское голосование не позднее января. Некоторые регионы уже сами запросили таких мер.
Великобритания решила распространить бустерную прививку на всех взрослых, и санитарный пропуск будет обязательным в общественных местах. Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что к концу января всем взрослым будет предложена ревакцинация.
БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Если вы получили повышенную дозу, ваш иммунитет будет сильнее. Итак, вчера, помимо предложения второй дозы всем детям от 12 до 15 лет, Объединённый комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) рекомендовал, чтобы бустерные прививки теперь предлагались всем старше 18 лет и чтобы интервал между основным курсом иммунизации от коронавируса и ревакцинацией был сокращён с шести до трёх месяцев. Это означает, что только в Англии более 14 миллионов взрослых получили право на ревакцинацию.
Наиболее уязвимыми в Европе являются страны с более низким уровнем вакцинации. В Чешской Республике, например, правительство объединяет усилия для проведения одного миллиона прививок от вируса в неделю.
Последние исследования, похоже, доказывают, что закрытие границ Европы с Южной Африкой произошло уже слишком поздно. В Нидерландах врачи подтвердили проникновение штамма «омикрон» десять дней назад — по меньшей мере за неделю до того, как был зарегистрирован первый случай заражения.
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