Das Erste: «омикрон» заставил Германию задуматься об обязательной вакцинации и полном локдауне

Распространение нового штамма «омикрон» вызывает особое беспокойство, потому что этот вариант коронавируса способен обходить иммунную систему, отмечает немецкий телеканал Das Erste. В связи с этим в Германии особенно остро встал вопрос о необходимости нового полного локдауна и обязательной вакцинации. По словам политиков, сейчас рассматриваются все варианты, которые могут помочь в борьбе с пандемией.

Достаточно ли действующих до сих пор ограничений для того, чтобы переломить четвёртую волну пандемии, или всё-таки необходим новый полный локдаун? Потому что в соответствии с рекомендациями, сделанными вчера «Леопольдиной», национальной академией естествоиспытателей, именно о таком локдауне, сегодня будущий канцлер Олаф Шольц сказал: нет никаких вариантов, которые бы не подвергались рассмотрению. Как будут выглядеть последние четыре недели до Рождества — этого пока не берётся с уверенностью предсказывать никто, во всяком случае с тех пор, как стало ясно, что новая мутация коронавируса «омикрон» уже подтвердилась в Германии. О призывах, звучащих из политических кругов и вспомогательных сил авиации бундесвера, расскажет Штефан Штухлик.

Во второй половине дня специальный аэробус бундесвера приземляется в Гамбурге. Из него вывозят тяжелобольных пациентов с коронавирусом: клиники в городе находятся под угрозой избыточной нагрузки. Германия всё ещё не осознала всей серьёзности положения, сказала назначенная министром по делам семьи Анне Шпигель по видеосвязи из Берлина.

АННЕ ШПИГЕЛЬ, будущий министр по делам семьи: Когда я смотрю новости, и они начинаются с того, что больницы в Германии перегружены, что пациентов приходится вывозить на самолётах, а потом новости заканчиваются кадрами заполненных футбольных стадионов, — для меня это несочетаемые вещи, здесь нужно срочно действовать. Я за то, чтобы мы сейчас не проводили больше таких крупных мероприятий в этой форме.

Здесь, в Берлине, заполнены людьми не только футбольные стадионы, но и рождественские рынки. В случае с такими крупными мероприятиями можно задуматься о закрытии, считают и в Свободной демократической партии. Однако всеобщий локдаун председатель партии считает более чем проблематичным.

КРИСТИАН ЛИНДНЕР, председатель СвДП: По поводу запрета на выход из дома мы получим во вторник решение федерального конституционного суда, речь о старом, так называемом экстренном торможении. Я за то, чтобы мы очень тщательно оценили это решение — в том числе в том аспекте, что именно согласуется с нашим основным законом.

Тем временем не только здесь, в Гамбурге, сотни людей обивают ноги в очередях, чтобы пройти ревакцинацию. Доля вакцинированных всё ещё слишком невелика, утверждают эксперты. Антипрививочники в конечном итоге присоединятся, считает премьер-министр Баварии. Он призывает ввести обязательную вакцинацию.

МАРКУС ЗЁДЕР, премьер-министр Баварии: Единственный способ выбраться из этого бесконечного замкнутого круга — это обязательная вакцинация. Она также положит конец расколу, в этом я твёрдо убеждён. Потому что, как только решение о ней будет принято, она будет осуществлена. Тогда появятся административные, денежные штрафы, и в итоге абсолютно большая часть населения сделает прививку.

В Южной Африке, где был открыт новый штамм «омикрон», установили нетипичное течение болезни. Против того типа вируса, который был обнаружен в местных лабораториях, нынешние вакцины, возможно, действуют плохо или не действуют вовсе, сказал вирусолог Дростен в программе ZDF Heute.

КРИСТИАН ДРОСТЕН, вирусолог клиники «Шаритэ»: Именно это и вызывает беспокойство — что мы сейчас столкнулись с первой настоящей мутацией вируса, способной обойти иммунитет. Другие мутации до сих пор не обладали этой способностью в такой степени. Конечно, все немного нервничают по этому поводу и обеспокоены тем, что, возможно, есть риск настолько потерять защиту, что необходимо ещё раз изменять вакцины. Следующие две-три недели наверняка дадут ответы.

Столько времени у политиков в Германии, вероятно, нет. Для борьбы с коронавирусом будет сделано всё, что необходимо, написал сегодня Олаф Шольц в Twitter. Что конкретно он под этим подразумевает, осталось без пояснений.

Дата выхода в эфир 28 ноября 2021 года.