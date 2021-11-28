Fox News: Байден призывает американцев носить маски, но сам ходит по магазинам без неё

Президент США Джо Байден был замечен без маски в магазине на острове Нантакет, где с начала этого месяца был введён обязательный масочный режим в помещениях, сообщает Fox News. Как отмечает издание, это уже не первый случай, когда глава Белого дома нарушает свой совет американцам носить маски.

Президент США Джо Байден был замечен в магазине без маски, хотя неоднократно призывал американцев соблюдать масочный режим, сообщает Fox News. Как передаёт сайт телеканала, президента видели в субботу в магазине одежды на острове Нантакет с маской, спущенной на подбородок и не прикрывавшей рот, хотя табличка на двери магазина предписывала посетителям находиться в масках.

По информации журналистов из пула Белого дома, Байден вышел из магазина с опущенной маской, попивая что-то похожее на молочный коктейль. При этом по пути в другой магазин президент проигнорировал вопрос журналистов о том, что ещё следует сделать, чтобы остановить распространение нового штамма коронавируса «омикрон». Тем временем в Нантакете, где Байден проводит свой отпуск по случаю Дня благодарения, в начале этого месяца ношение масок в помещениях вновь стало обязательным, обращает внимание Fox News.

Как сообщается, Байдена, призывающего американцев к ношению масок, уже несколько раз критиковали за несоблюдение масочного режима в регионах. В частности, в октябре его заметили без маски в дорогом ресторане Вашингтона. В ноябре Байдена также видели общающимся с представителями общественности без маски, которую он позднее надел для фотосессии.