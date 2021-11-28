Fox News: Байден призывает американцев носить маски, но сам ходит по магазинам без неё

16:26
Путин выразил соболезнования родным и близким Градского
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России, певца и композитора Александра Градского.
16:22
Российский биатлонист Томшин выиграл пасьют на этапе Кубка IBU в Идре
Россиянин Василий Томшин завоевал золотую медаль в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка IBU в Идре (Швеция).
16:16
Синоптик Позднякова рассказала о смене характера погоды в Москве с 30 ноября
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.
16:15
«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и прервал серию поражений в РПЛ
«Нижний Новгород» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
16:12
Три человека погибли при пожаре в Ярославле
В Ярославле при пожаре, который возник в хозяйственной постройке из-за непогашенной сигареты, погибли три человека. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
16:08
Буртасова завоевала серебро в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Идре
Российская биатлонистка Евгения Буртасова заняла второе место в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка IBU в шведской Идре.
16:05
В Нидерландах выявили 13 случаев заболевания штаммом COVID-19 «омикрон»
В Нидерландах выявили 13 случаев заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон» у пассажиров, которые прибыли авиарейсом из ЮАР. Об этом сообщили в Национальном институте здравоохранения страны (RIVM).
15:58
В Белоруссии за сутки выявили 1671 случай коронавируса
В Белоруссии за сутки выявили 1671 случай коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных эпизодов COVID-19 достигло 651 839.
15:58
Смородская: никакой пользы сборной России от сотрудничества с Черчесовым не будет
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала идею сотрудничества сборной России с бывшим главным тренером Станиславом Черчесовым.
15:46
В Екатеринбурге прошёл согласованный пикет против QR-кодов
В Екатеринбурге прошёл согласованный пикет против введения системы QR-кодов для посещения общественных мест. В акции приняли участие около 100 человек.
15:44
В Госдуме высказались о снятии норвежских лыжников с гонки на этапе КМ
Депутат Госдумы России Дмитрий Свищёв прокомментировал снятие мужской сборной Норвегии с гонки преследования на этапе Кубка мира в финской Руке из-за морозов.
15:35
В МЧС рассказали о ходе обследования шахты «Листвяжная»
Руководитель военизированной горноспасательной части МЧС России Николай Медведев рассказал о ходе обследования шахты «Листвяжная» в Кемеровской области.
15:29
Большунов выиграл гонку преследования на этапе КМ, Устюгов — второй, Мальцев — третий
Лидер мужской сборной России Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в финской Руке.
15:23
Васильев заявил, что Шашилов не является тренером высокого уровня
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова.
15:21
В доме в центре Нижнего Новгорода ликвидировали открытое горение
В трёхэтажном жилом доме в центре Нижнего Новгорода ликвидировали открытое горение.
15:10
Миронова объяснила своё 94-е место в спринте на этапе Кубка мира
Российская биатлонистка Светлана Миронова объяснила, почему неудачно выступила в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
15:07
В «Векторе» высказались об эффективности «ЭпиВакКороны» против штамма «омикрон»
В центре «Вектор» Роспотребнадзора высказались об эффективности вакцин от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» против нового штамма коронавируса «омикрон».
14:54
Дивеев — о матче с «Зенитом»: для меня это вопрос принципиальный
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
14:54
Синоптик прогнозирует тёплую погоду и рекордные показатели давления 30 ноября в Москве
В Москве в ночь с понедельника на вторник, 30 ноября, ожидается рекордно тёплая погода и низкое атмосферное давление. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
14:39
Радимов: ЦСКА не сможет навязать борьбу за чемпионство
Бывший капитан «Зенита», а ныне главный тренер второй команды питерцев Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
14:38
Эксперт Роспотребнадзора заявил, что штамм коронавируса «омикрон» в России не обнаружен
Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что штамм коронавируса «омикрон» в России не обнаружен.
14:32
Певица Лолита рассказала о своём знакомстве с Александром Градским
Певица Лолита Милявская поделилась в беседе с RT воспоминаниями о певце и композиторе Александре Градском.
14:28
Ханна Эберг выиграла спринт на этапе КМ, Нигматуллина — 17-я
Шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла первый спринт в Кубке мира сезона-2021/22 на этапе в Эстерсунде (Швеция).
14:25
В Роспотребнадзоре заявили, что новый штамм COVID-19 «омикрон» вызывает серьёзные опасения
Новый штамм коронавируса «омикрон» вызывает у учёных серьёзные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения. Об этом сообщили в центре «Вектор» Роспотребнадзора.
14:21
Рамос дебютирует за ПСЖ в матче с «Сент-Этьеном»
Испанский защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос попал в стартовый состав своей команды на матч 15-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена».
14:18
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Перу
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5 в Перу. Об этом сообщает Геологическая служба США.
14:09
Власти рассказали о выплатах пострадавшим при аварии на «Листвяжной» в Кузбассе
Выплаты из регионального бюджета получили 60 пострадавших и семьи 27 погибших при аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.
14:07
Гербольдт: Туктамышева как никогда близка к своей цели поехать на ОИ-2022
Российский тренер по фигурному катанию Катарина Гербольдт высказалась о выступлении Елизаветы Туктамышевой на шестом этапе серии Гран-при в России.
13:54
Сенатор Круглый высказался о ситуации со штаммом коронавируса «омикрон»
Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый высказался о ситуации со штаммом коронавируса «омикрон».
13:51
Мацуев: «Спартак» в чемпионате и еврокубках — это две большие разницы
Народный артист России и болельщик московского «Спартака» Денис Мацуев поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».
13:48
Жилин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского
Народный артист России Сергей Жилин в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью российского певца и композитора Александра Градского.
13:44
Пограничники Литвы сообщили о задержании 64 мигрантов на границе с Белоруссией
Пограничная служба Литвы сообщила о задержании двух групп мигрантов общей численностью 64 человека на границе с Белоруссией.
13:38
Президент «Белененсеша»: матч с «Бенфикой» — позор для всей Португалии
Президент «Белененсеша» Руи Педру Суареш высказался о матче 12-го тура чемпионата Португалии против «Бенфики».
13:28
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского
Российский премьер Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким народного артиста России, певца, поэта, композитора Александра Градского.
13:23
Ловчев: Градский с пяти лет болел за «Спартак»
Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о смерти известного певца и композитора Александра Градского.
13:16
Президент Чехии назначил Петра Фиалу главой нового правительства
Президент Чехии Милош Земан назначил лидера либеральной коалиции «Вместе» Петра Фиалу главой нового чешского кабмина.
13:08
В центре Нижнего Новгорода произошёл пожар в трёхэтажном доме
В центре Нижнего Новгорода произошёл пожар в трёхэтажном доме. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
13:08
Губерниев: Градский был страстным болельщиком «Спартака»
Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на смерть певца и композитора Александра Градского.
13:00
Мацуев — о смерти Градского: за «Спартак» всегда болела интеллигенция
Народный артист России и болельщик московского «Спартака» Денис Мацуев высказался о смерти Александра Градского.
12:57
Самолёт с возможной неисправностью шасси приземлился в Шереметьеве
Следовавший рейсом Пунта-Кана — Москва самолёт с возможной неисправностью шасси совершил штатную посадку в Шереметьеве.
12:50
Матецкий выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского
Российский композитор и продюсер Владимир Матецкий в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью российского певца и композитора Александра Градского.
12:48
Медведева высказалась о шансах Валиевой на участие в ОИ-2022
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева оценила шансы Камилы Валиевой на победу на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
12:42
Президенты Таджикистана и Ирана провели встречу
Президенты Таджикистана и Ирана Эмомали Рахмон и Ибрагим Раиси провели встречу в рамках 15-го саммита глав государств — членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
12:39
Шлеменко: бой Исмаилова с Сантосом будет зрелищней, чем с Емельяненко
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко отреагировал на то, что бразилец Марсио Сантос вызвал на бой россиянина Магомеда Исмаилова.
12:34
Исмаилов ответил на вызов Сантоса
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов ответил на вызов бразильца Марсио Сантоса после турнира AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.
12:26
В Москве за сутки выявили 3086 случаев коронавируса
В Москве за сутки выявили 3086 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
12:20
«Краснодар» опубликовал фотографии игроков с их мамами в честь праздника
Пресс-служба «Краснодара» опубликовала трогательную запись в честь Дня матери.
12:14
Первый канал намерен довести до конца 10-й сезон «Голоса» после смерти Градского
На Первом канале считают своим долгом довести до конца съёмки десятого сезона проекта «Голос» после смерти композитора и певца Александра Градского.
12:10
Легрейд рассказал, что чуть не перепутал створы на финише, как Латыпов
Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд признался, что был близок перепутать коридоры в финишном створе в стартовой гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
11:59
Явка на парламентские выборы в Киргизии за шесть часов голосования составила 16,27%
Явка на парламентские выборы в Киргизии по состоянию на 14:00 (11:00 мск) составила 16,27%.