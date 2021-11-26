WP: от «ритуалов» Байдена бензин дорожать не перестанет — нужно что-то посерьёзнее

Принятые Джо Байденом меры, направленные на стабилизацию цен на бензин в США, — это не более чем «ритуал», который уже давно освоили американские президенты, предназначенный лишь для того, чтобы сымитировать бурную деятельность, считают журналисты The Washington Post. Как пишет издание в редакционной статье, для того, чтобы установить действительно надёжный контроль над ценами, необходимо совладать с нефтяными котировками, а для этого есть только два способа — нарастить добычу нефти внутри страны и снизить её потребление.

Джо Байден только что провёл «двухчастный ритуал», который исполняют американские президенты для отведения народного гнева из-за роста цен на бензин, пишет The Washington Post в редакционной статье. Как напоминают журналисты газеты, первый этап ритуала — дать распоряжение провести расследование в связи с возможным завышением цен на топливо — глава американского государства прошёл на прошлой неделе, а до второго — распечатать стратегический нефтяной запас страны — добрался уже во вторник. Вместе с тем подобные шаги позволят разве что «создать видимость того, что президент по вопросу цен на бензин что-то предпринимает», убеждена редакция издания.

Как разъясняют авторы, цены на бензин отражают нефтяные котировки, а те, в свою очередь, колеблются в зависимости от динамики спроса и предложения на нефть в мире. Контролирует это предложение Организация стран — экспортёров нефти ОПЕК, которая всегда старается добиться максимальных доходов для производителей чёрного золота, включая Саудовскую Аравию и Россию. В последнее время страны ОПЕК не спешили наращивать добычу нефти, опасаясь, что новые экономические неурядицы из-за пандемии потащат спрос, а с ним и котировки вниз. Однако на фоне восстановления мировых экономик спрос, напротив, стал быстро расти и нефть подорожала, говорится в материале WP.

Господин Байден пытался оказать на ОПЕК давление с тем, чтобы организация стала наращивать добычу быстрее, чем планировала, но результата это не принесло — поэтому американский президент и решил распечатать стратегический нефтяной запас страны одновременно с другими странами — потребителями нефти, выведя на рынок часть припасённых ранее ресурсов, констатируют журналисты The Washington Post. В прошлом к таким «координированным» распечаткам уже прибегали: это происходило во времена, когда цепочка поставок нефти испытывала сильный стресс, например, когда по добыче в Ливии ударила гражданская война или когда по нефтеперерабатывающим заводам Мексиканского залива прошёлся ураган «Катрина», пишут авторы. По их мнению, всё дело в том, что такие шаги если и оказывают хоть какое-то влияние, то лишь ненадолго.

«Распечатанных» в США 50 млн баррелей нефти при нынешнем уровне потребления чёрного золота в стране ей хватит лишь на два с половиной дня — а, например, Индия пообещала распечатать лишь чуть больше, чем потребляет в сутки, продолжает редакция WP. Господину Байдену, быть может, и удавалось в последние недели выравнивать котировки при помощи намёков на то, что он намеревается принять реальные меры, однако в ответ на заявления президента США о распечатке запасов рынок «лишь зевнул», а цены на нефть даже подросли, иронизируют авторы. Кроме того, его решение может спровоцировать ответный удар со стороны ОПЕК, ведь не исключено, что члены организации просто откажутся от наращивания добычи, что также сработает на повышение цен, предупреждают они.

Меж тем способов надолго свести к минимуму болезненные эффекты волатильности нефтяных котировок есть лишь два: нарастить добычу внутри страны либо сократить там же потребление, уверены журналисты. Нарастив добычу, Вашингтон сможет не только перестать обращать внимание на ОПЕК, но и сократить геополитическое влияние «хищнических стран вроде России», но такой путь будет разумным лишь в том случае, если он станет «переходной политикой», считают авторы. По их мнению, в перспективе США необходимо снижать свою зависимость от нефти, стимулируя распространение автомобилей с более топливоэкономичными или электрическими двигателями, вкладываясь в общественный транспорт и увеличивая эффективность городского планирования. Кроме того, параллельно с наращиванием добычи нужно и повышать акциз на топливо, но при этом возмещать его через вычеты, компенсируя таким образом затраты всем, кроме самых неэкономичных потребителей: плавное повышение акциза позволит обеспечить медленный и предсказуемый рост цен на топливо, даст экономике возможность подстраиваться, а также позволит стране оставить себе побольше «топливных долларов», при этом подтолкнув общество к тому, чтобы изменить потребительские привычки и положить конец «токсичной зависимости» от разогревающих планету ископаемых видов топлива, подчёркивается в статье.

Республиканцы считают важнейшим направлением политики наращивание добычи нефти, а демократы — постепенный отказ от углеродоёмких разновидностей топлива, — и правы здесь обе стороны, полагает редакция The Washington Post. Но если в конечном счёте американские президенты будут и дальше исполнять свой нефтяной «ритуал» в два шага, то это станет для всей страны страшным фиаско, предостерегают журналисты.