Das Erste: Нидерланды лидируют в Европе по потенциальным заражениям штаммом омикрон

В Нидерландах сейчас зарегистрировано самое большое число подозрений на заражение штаммом омикрон в Европе, сообщает немецкий телеканал Das Erste. 61 пассажир с юга Африки отправлен на карантин с положительным результатом теста на коронавирус. Два уже подтверждённых случая заражения омикроном отмечается в Великобритании. Евросоюз советует ввести запрет на въезд из восьми африканских государств, также к этой мере уже прибегли Канада и США.

Самое большое число подозрений на заражение штаммом омикрон в Европе сейчас отмечается в Нидерландах. В аэропорту Амстердама у 61 пассажира с юга Африки тесты на коронавирус показали положительный результат, они были помещены на карантин. Теперь проверяется, не заразились ли они новым вариантом вируса. В Германии с завтрашнего дня все, кто въезжают в страну из восьми африканских государств, должны отправляться на карантин.

Спонтанный особый контроль в аэропорту Схипхол в Амстердаме. 600 пассажиров из Йоханнесбурга и Кейптауна оказались в одном терминале — после того как Европейский союз порекомендовал ввести запрет на въезд из нескольких стран на юге Африки, от Намибии на западе до Мозамбика на востоке. Поэтому по прибытии все обязаны сдать тест ПЦР.

ПАУЛА ЦИММЕРМАНН, пассажирка: Медицинская служба делает всё возможное, чтобы всех успокоить, но люди уже попросту устали и постепенно теряют контроль.

61 тест дал положительный результат. Идёт ли речь о новом штамме омикрон, пока не ясно. Эти заражённые пассажиры сейчас находятся в отеле на карантине. Все остальные получили возможность отправиться дальше. Напротив, подтвердились два случая заражения штаммом В1.1.529 в Великобритании.

БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Мы требуем от всех контактировавших с теми, у кого тесты подтвердили заражение штаммом омикрон, самоизолироваться на десять дней, независимо от их статуса вакцинации.

До тех пор, пока не появятся новые научные данные, запрет на въезд также ввели другие страны, такие, как Канада и США. Обоснование следующее.

МАРИЯ ВАН КЕРКХОВЕ, эпидемиолог ВОЗ: У этого варианта присутствует много мутаций, обладающих вызывающими беспокойство свойствами. В данный момент мы активно исследуем его в ЮАР и других странах, чтобы понять, насколько он заразен, насколько тяжело протекает болезнь и работают ли всё же наши вакцины.

Ограничения на путешествия сейчас вызывают в аэропортах на юге Африки хаос и длинные очереди.

Дата выхода в эфир 27 ноября 2021 года.