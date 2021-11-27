France 24: штамм «омикрон» заставил мир оградиться от Южной Африки
Список государств, всерьёз обеспокоенных распространением нового штамма коронавируса «омикрон», становится всё длиннее: Бразилия в пятницу стала очередной страной, закрывшей свои границы для лиц, прибывающих с юга Африки, последовав таким образом примеру ряда североамериканских, европейских и арабских столиц, пишет сайт France 24.
Как напоминает журналист канала, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что «омикрон»-штамм, об обнаружении которого объявили в четверг в ЮАР, может представлять повышенный риск повторного заражения по сравнению с другими вариантами вируса, включая даже крайне заразный и доминирующий сейчас в мире штамм «дельта».
«Такой тревоги на планете ещё не вызывал ни один штамм с момента появления той же «дельты», — пишет журналист France 24 об «омикрон»-варианте. Как отмечает автор, ранее въезд лицам из южноафриканских стран уже запретили Канада и США, тогда как Япония собирается ужесточить для них ограничения, в частности введя для всех прибывающих из региона обязательный десятидневный карантин.
В Европе, где «омикрон»-штамм уже был обнаружен в Бельгии, многие страны — включая Соединённое Королевство, Францию, Италию и Швейцарию — также запретили рейсы из ЮАР и соседних стран, говорится в материале France 24. Аналогичные меры также вступят в действие с воскресенья и в России, а со вторника — в Испании. Кроме того, ввести запрет на въезд из ЮАР и шести соседних стран (Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини и Мозамбика) всем странам — членам порекомендовали в пятницу власти Европейского союза.
Границы для лиц, прибывающих из региона, закрыли и многие арабские страны, в том числе Саудовская Аравия, — а теперь к ним присоединилась и Бразилия, пишет обозреватель французского канала.
Повсеместно вводимые ограничения на авиарейсы являются настоящей «трагедией» для правительства ЮАР, поскольку они были введены прямо перед наступлением лета в южном полушарии — периода, когда заповедники и гостиницы страны принимают большую часть иностранных гостей, подчёркивается в материале France 24. «В ближайшей перспективе нас прежде всего беспокоит то, какой урон такие шаги нанесут предприятиям турсектора», — прокомментировала ситуацию в своём официальном заявлении глава южноафриканского МИДа Наледи Пандор. В свою очередь, министр здравоохранения страны Джо Фаала назвал меры предосторожности со стороны других государств «неоправданными», заявив, что они представляют собой «инстинктивную паническую реакцию».
Как сообщают корреспонденты информагентств в ЮАР, многие иностранцы сейчас как можно скорее стараются покинуть страну — включая, в частности, европейские регбийные команды, которые должны были принять участие в турнире по регби-15 United Rugby Championship, отмечается в материале France 24. По данным канала, в аэропорту Йоханнесбурга в пятницу вечером выстроились длинные очереди из пассажиров, пытавшихся успеть на последние рейсы.
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