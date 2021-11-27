Guardian: в Европе объявился новый африканский штамм

В Европе официально зарегистрирован первый случай заболевания новым африканским штаммом коронавируса B.1.1.529, сообщает The Guardian. Его обнаружили у бельгийской девушки, которая недавно прилетела домой из Египта через Турцию. Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид не исключает, что этот чрезвычайно опасный вариант мог распространиться гораздо дальше, чем предполагалось изначально.

Новый африканский штамм коронавируса B.1.1.529 впервые обнаружен в Европе, а именно в Бельгии, сообщает The Guardian. Им заразилась молодая непривитая девушка, которая недавно прилетела из Египта через Турцию.

Высок риск, что этот вариант распространился гораздо дальше, чем предполагалось изначально, предостерёг министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид. По его словам, штамм представляет серьёзную угрозу для здоровья населения, так как не исключено, что вакцины от него не защищают.

Лондон временно приостановил авиасообщения с шестью странами: Южно-Африканской Республикой, Ботсваной, Лесото, Эсватини, Зимбабве и Намибией. Тем, кто прибыл оттуда за последние 10 дней и успеет вернуться до воскресенья, нужно будет сделать ПЦР-тест, даже если они вакцинированы и сидеть на карантине дома. Те, кто прибудет в Великобританию после воскресенья, должны будут оплатить 10-дневное пребывание в специально отобранных властями карантинных отелях.

Джавид осознаёт, что эти ограничения коснутся тысяч туристов и им придётся заплатить большие деньги за гостиницы, но он надеется, что они отнесутся к ситуации с пониманием. Тем, у кого не хватет денег, можно будет оформить кредит или получить освобождение от оплаты. Министр подчеркнул, что ситуация развивается очень быстро и неизвестно, что будет дальше. Не исключено, что список запрещённых стран пополнится.

Впрочем, как считает Джавид, возвращаться к ношению масок и социальному дистанцированию пока не нужно. По его словам, в дополнительных мерах пока нет необходимости, но эта позиция может быть пересмотрена, и, если «будет нужно зайти дальше», власти это сделают.