Welt: сортировка больных, нехватка кадров и очереди на ревакцинацию — четвёртая волна коронавируса доводит Германию до предела

Число жертв коронавируса в Германии превысило 100 тысяч человек, сообщает Welt. Вся система здравоохранения работает на пределе своих возможностей: центры вакцинации не справляются с наплывом желающих сделать бустерную прививку, некоторые федеральные земли начинают транспортировку пациентов в другие регионы, а медицинская сортировка постепенно становится реальностью. Однако коллапс не за горами и в других сферах: в Саксонии из-за высокой заболеваемости среди сотрудников полиция больше не может контролировать соблюдение ограничительных мер.

Нам только что сообщили, что Германия перешагнула порог в 100 тысяч летальных исходов. Между тем число заражений продолжает расти. И это ставит нашу систему здравоохранения в крайне трудное положение. Больницы перегружены, а центры вакцинации с трудом справляются с наплывом людей, желающих сделать бустерную прививку.

В Лейпциге первые в очереди на вакцинацию получают отказ. Некоторые ждали на морозе по четыре часа. Этот центр вакцинации работает на пределе возможностей, как и многие другие в Германии. Это вызывает отчаяние.

ЖИТЕЛЬНИЦА ЛЕЙПЦИГА 1: Я ждала уже не в первый раз. За последние два дня я приходила уже несколько раз.

ЖИТЕЛЬНИЦА ЛЕЙПЦИГА 2: Оттуда вышла женщина и сказала, что прививки делает только один врач.

ЖИТЕЛЬ ЛЕЙПЦИГА: Судя по всей этой толпе, готовность сделать прививку довольно высокая.

В полиции также не хватает кадров. В Саксонии на карантине находятся около тысячи сотрудников. Пятьсот из них заражены. Местное отделение профсоюза полицейских Германии утверждает, что полиция больше не в состоянии контролировать соблюдение ограничительных мер.

КЭТЛИН МАРТИН, саксонское отделение Профсоюза полицейских Германии: Работа по 12 часов подряд без выходных в какой-то момент приведёт к коллапсу.

Коллапс не за горами и в ситуации с младшим и средним медперсоналом. По всей стране в отделениях интенсивной терапии находятся более 4 тысяч пациентов с коронавирусом. Это число увеличивается с каждым днём. Председатель баварской Ассоциации младшего и среднего медперсонала считает, что медицинская сортировка уже стала реальностью.

ГЕОРГ ЗИГЛЬ-ЛЕНЕР, председатель Ассоциации младшего и среднего медицинского персонала Баварии: Когда людей, поступающих с сердечным приступом или инсультом, не начинают лечить в течение двух часов, это уже напоминает медицинскую сортировку.

Бавария уже начинает операцию «Лист клевера». Из переполненных больниц тяжелобольных пациентов перевозят в другие федеральные земли. Система достигает своего лимита во многих сферах. Локдаун для всех — выход? Эксперт в области здравоохранения Карл Лаутербах пока не советует этого делать.

КАРЛ ЛАУТЕРБАХ, эксперт в области здравоохранения СДПГ: С моей точки зрения, ещё слишком рано говорить, что те меры, которые мы приняли ранее, неэффективны.

Значит, нужно ждать. Но глядя на эти кадры, становится ясно, что попусту бездействовать — тоже не вариант.

Дата выхода в эфир 25 ноября 2021 года.