Немецкий политик: несмотря на ужесточение правил, Германии ещё понадобятся региональные локдауны

С начала недели в некоторых землях Германии ужесточаются ограничительные меры, связанные с высокой заболеваемостью коронавирусом, сообщает немецкий телеканал Das Erste. По мнению эксперта зелёных по здравоохранению Яноша Дамена, это правильное решение, которое, к сожалению, принято пока не по всей стране. Он уверен, что региональные локдауны в Германии необходимы, и через пару недель действующие ограничения придётся ужесточать.

В некоторых федеральных землях Германии с сегодняшнего дня действуют более строгие коронавирусные правила. Из-за высоких показателей заболеваемости Саксония закрывает места проведения досуга, бары и клубы. Рождественские рынки открывать не разрешено. В некоторых округах вступили в силу ограничения на выход из дома в ночные часы для тех, кто не прошёл вакцинацию.

В некоторых частях Баден-Вюртемберга также прибегли к этой мере. В Шлезвиг-Гольштейне действует правило 2П (только для привитых и переболевших — ИноТВ) на развлекательных мероприятиях, а также в заведениях общественного питания. Эксперт партии зелёных по здравоохранению Дамен ожидает, что и другие федеральные земли ужесточат правила, о чём он рассказал в программе ARD Morgenmagazin.

ЯНОШ ДАМЕН, эксперт партии зелёных по здравоохранению: Я крайне обеспокоен тем, что в некоторых сильно страдающих от коронавируса землях — например, в Саксонии-Анхальт — ещё не приняты решения относительно того, чтобы ввести там соответствующие правила, такие как 2П+*. И да, совершенно ясно: нам понадобятся региональные локдауны там, где ситуация настолько тяжёлая, как в Саксонии, как в Баварии на данный момент. Хорошо, что мы движемся в этом направлении. Весьма вероятно, что, когда через две недели мы заново оценим ситуацию, земельные правительства скажут, что этого недостаточно, и тогда нам придётся принимать ещё более жёсткие меры.

Дата выхода в эфир 22 ноября 2021 года.

* Правило 2П+ означает допуск к общественной жизни только для привитых и переболевших. При этом от них также требуется отрицательный тест на коронавирус (прим. ИноТВ).