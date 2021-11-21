Der Spiegel: после введения жёсткого локдауна австрийская оппозиция заговорила о «диктатуре»

Введение правительством Австрии жёсткого карантина вызвало неоднозначные отзывы в обществе, пишет Der Spiegel. Представители врачебного сообщества и либеральной оппозиции раскритиковали медлительность властей, приведшую к неизбежности радикальных мер, а лидер крайне правой партии Герберт Кикль и вовсе заявил, что страна превращается в «диктатуру».

Анонс введения жёсткого карантина и обязательной вакцинации в Австрии привёл к разным реакциям, пишет Der Spiegel: кто-то воспринял эти новости с облегчением, кто-то — с возмущением.

«Сейчас и правда самое время нажать на стоп-кран», — приводит издание слова Вальтера Хайзбедера, президента австрийской ассоциации анестезиологии, реанимации и интенсивной медицины. При этом Хайзбедер выразил недовольство, отметив, что такие меры нужно было вводить раньше.

Реакция оппозиции была куда более резкой, пишет Der Spiegel. Глава праворадикальной австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль заявил, что Австрия превращается в «диктатуру». Кроме того, Кикль недавно сообщил, что сам заразился коронавирусом.

Решение правительства критиковали и в либеральных кругах, отмечает издание. По словам лидера либеральной партии Neos Беаты Майнль-Райзингер, ввод жёсткого карантина в качестве последней меры для спасения здравоохранительной системы свидетельствует о провалах правительства.

Как сообщает Der Spiegel, в минувшую пятницу в Австрии было выявлено 15 тыс. новых заражений коронавирусом. С помощью карантина правительство намерено предотвратить коллапс здравоохранительной системы. Карантин будет введён с грядущего понедельника и продлится 20 дней для всех граждан, а после — только для непривитых. Кроме того, в парламенте готовятся принять закон, согласно которому вакцинация станет обязательной с февраля 2022 года.

Карантин особенно сильно ударит по туристической отрасли, отмечает издание: обычно зимой Австрия зарабатывает миллиарды за счёт туристов. Вице-глава объединения австрийских отелей уже заявил, что здоровье граждан идёт на первом месте: при этом он также подчеркнул, что реакция правительства на развитие ситуации была запоздалой.