N-TV: в Австрии начал действовать частичный локдаун для непривитых
С полуночи в Австрии действует локдаун для тех, кто не прошёл вакцинацию, сообщает немецкий телеканал N-TV. Граждане, которые не сделали прививку или не переболели коронавирусом за последние 180 дней, могут выходить из дома только по убедительной причине. Сейчас, в важнейшие недели перед Рождеством, это может стать тяжёлым ударом для торговли, отмечается в материале.
Кроме того, австрийское правительство раздумывает о том, чтобы ввести для всего населения запрет на выход на улицу в ночные часы с целью взять под контроль четвёртую волну эпидемии в стране. Это предложение уже представлено, и решение по нему будет приниматься в ближайшую среду, заявил министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн.
«Мы все в одной лодке», — подчеркнул он. Если общего локдауна необходимо избежать, обязательно требуется ограничение контактов между людьми, добавил австрийский министр здравоохранения. Предполагается, что ограничения будут действовать с 22 часов вечера. Также они означают закрытие гастрономических заведений в ночные часы.
Мюкштайн отметил, что масштабы четвёртой волны коронавируса обусловлены, в первую очередь, большим числом невакцинированных людей. Поэтому с этого понедельника для данной группы действует частичный локдаун. До 24 ноября им разрешено покидать свои дома только по веским причинам, таким как поход на работу, в магазин за продуктами или на прогулку. Это касается примерно 2 млн из 9 млн жителей Австрии.
Локдаун для всех, кто не сделал прививку и не переболел за последние 180 дней, плохо скажется на торговле, подчёркивает N-TV. По предварительным расчётам, ограничения на выход из дома могут привести к потере €350 млн торгового оборота еженедельно. «Покупательная способность большой части населения в самое важное для розничной торговли время будет смещена в пользу цифровых гигантов», — предостерегает управляющий директор торговой ассоциации Райнер Вилль.
При этом было доказано, что почти никто не заражается коронавирусом в магазинах. Ожидается, что этот шаг ещё больше повысит стремление людей пройти вакцинацию, отмечает немецкий телеканал. Прежние ужесточённые меры уже значительно увеличили темпы вакцинации. В настоящее время число привитых граждан в Австрии составляет около 65%, чуть меньше, чем в Германии.
По словам канцлера Александра Шалленберга, шаги, предпринятые правительством и федеральными землями Австрии, — это лишь «нижняя граница» возможного. Он отметил, что отдельные земли могут вводить ещё более строгие правила. Например, столица Австрии Вена уже объявила, что в будущем будет требовать проведения ПЦР-теста и у привитых и выздоровевших людей в ночных гастрономических заведениях и на всех мероприятиях с участием более 25 человек. Кроме того, в мегаполисе начнётся вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Нынешнее ужесточение мер вызвало резкую критику со стороны Австрийской партии свободы. Правые популисты немедленно призвали к проведению демонстрации в Вене в следующую субботу. В стране сейчас действует «система коронавирусного апартеида», написал в Facebook лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль. Он также объявил о подаче жалобы в Конституционный суд в связи с пренебрежением основными правами и свободами человека.
В воскресенье за сутки в Австрии было в очередной раз зарегистрировано очень высокое число новых случаев заражения коронавирусом — 11 552 случая, напоминает немецкий телеканал N-TV. Заболеваемость за неделю на 100 тыс. жителей достигла отметки в 850 случаев.
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