Welt: немецкие школы уходят на карантин, потому что политики повторяют старые ошибки

«Мы уже не знаем, как сдерживать вспышки заражения в школах», — признаётся глава Ассоциации учителей Германии Хайнц-Петер Майдингер. Многие школы снова приходится полностью закрывать на карантин из-за стремительного роста заболеваемости. В связи с этим учителя обвиняют политиков в повторении прежних ошибок: на пороге зимнего сезона немецкие школы входят в ту же ситуацию, что и в прошлом году, но никто ничего не предпринимает, чтобы этому помешать.

Президент Ассоциации учителей Германии Хайнц-Петер Майдингер находится, так сказать, в сердце бури, пишет немецкая газета Die Welt. В его родном округе Ротталь-Инн заражаемость за неделю на 100 тыс. жителей находится на уровне свыше 1100 случаев, а среди детей и подростков составляет от 2500 до 3 тыс. случаев. Ротталь-Инн — коронавирусный очаг номер один в Германии, подчёркивает издание.

До последнего года Майдингер был директором гимназии в соседнем Деггендорфе. Сейчас он занимает пост чиновника и беспокоится о ситуации с коронавирусом в школах. На фоне разворачивающейся четвёртой волны положение становится всё более опасным. «Фактически в некоторых горячих точках мы уже находимся на грани потери контроля», — предостерегает президент ассоциации учителей.

Конференция министров образования и культуры в отчёте о текущей ситуации за первую неделю ноября зафиксировала более 23 тыс. заражённых школьников и 1770 учителей. Кроме того, более 54 тыс. учеников и 1073 учителя находятся на карантине. В целом доля учеников и учителей, изолированных дома, по-прежнему составляет менее 1% почти во всех странах. Однако ситуация развивается стремительно.

На 44-й календарной неделе в 573 школах действовало ограниченное посещение, поскольку из-за многочисленных случаев заражения коронавирусом целые классы вынуждены были перейти на альтернативное или дистанционное обучение. Тем временем в наиболее пострадавших регионах вновь участились случаи полного закрытия школ, сообщается в статье. В одной только Саксонии сейчас не проводятся очные занятия в 13 школах.

«Мы уже не знаем, как сдерживать вспышки заражений в школах, — признаётся Майдингер. — Во всё большем числе муниципалитетов органы здравоохранения настолько перегружены, что они уже не в состоянии отслеживать контакты с инфицированными учениками. А директора школ не могут сами вводить карантин». Он не видит противоречия в том, что сейчас, несмотря ни на что, лишь очень небольшой процент учеников вынужден не посещать занятия.

«Правда в том, что карантинные меры были крайне сильно сокращены», — подчёркивает Майдингер. Сейчас ассоциация учителей получает многочисленные жалобы от родителей, которых не устраивает, что в домашнюю изоляцию отправляют только заражённых детей, а в дальнейшем происходят новые случаи заражения. Среди детей старше 12 лет около половины уже прошли вакцинацию. Однако 7 млн из 11 млн учащихся всё ещё остаются без защиты.

«Необходимо найти баланс, — призывает Майдингер. — Если в классе есть фильтры воздуха и достаточные возможности для вентиляции, риск заражения воздушным путём очень низок. Но без фильтров воздуха, без правил соблюдения дистанции и без масок просто отправить заражённого ребёнка домой — это халатность». По его словам, Институт имени Роберта Коха дал чёткую рекомендацию не отказываться от ношения масок в классах в нынешней ситуации. «Но половине федеральных земель на это наплевать», — сказал Майдингер.

Действительно, после летних каникул почти все федеральные земли сначала ввели требование о ношении масок, чтобы предотвратить возможное занесение вируса людьми, возвращающимися домой из путешествий. Но осенью обязательное ношение масок на занятиях во многих землях, по крайней мере, для учеников начальной школы, было отменено.

В землях с умеренным уровнем заболеваемости, таких как Шлезвиг-Гольштейн или Бремен, это может быть целесообразно, отмечает Die Welt. Напротив, в Баден-Вюртемберге и Северном Рейне — Вестфалии отмена обязательного ношения масок в классе сейчас вызывает жаркие споры.

Министр образования Северного Рейна — Вестфалии Ивонн Гебауэр отменила это правило 1 ноября, когда количество заражений уже росло в геометрической прогрессии. За это ей уже пришлось выслушать яростную критику в парламенте земли. Однако позиция Гебауэр заключается в том, что школы действовали «скорее как тормоза», чем как движущая сила пандемии. По её словам, в средних школах тестирование на коронавирус проводится три раза в неделю, в начальных школах — два раза в неделю.

«Это делает школьников наиболее хорошо контролируемой социальной группой, поскольку никому другому не приходится проходить столько тестов, — пояснила Гебауэр. — Это даёт необходимую гарантию того, что школы в Северном Рейне — Вестфалии остаются безопасными, какими они были и в прошлом».

Профсоюз учителей смотрит на вещи иначе: даже помимо коронавируса в начале холодного сезона наблюдается повышенный риск развития инфекций. «В такой ситуации приостановка обязательного ношения масок была и остаётся большой ошибкой, которая к тому же вызывает много волнений и неопределённости для всех вовлечённых лиц, — предостерегает председатель профсоюза учителей Айла Челик. — Земельное правительство должно исправить эту ошибку как можно скорее».

Противоречия присутствуют и в других землях. Так, в Баден-Вюртемберге не исключают возврата к обязательному ношению масок, однако правительство земли ещё не приняло решения, несмотря на значительное давление со стороны ассоциации учителей, родительского комитета и объединений школьников. Политики ссылаются на опыт Тюрингии и Баварии, которые отменили маски ещё до Баден-Вюртемберга.

Между тем, обе земли сейчас являются общенациональными лидерами по заболеваемости среди детей в возрасте от 5 до 14 лет. «У меня ощущение дежа вю, — рассказывает председатель земельного объединения учащихся Кевин Эрат. — Мы осознанно входим в ту же ситуацию, что и в декабре прошлого года, но снова никто не собирается ничего с этим делать».

Профсоюз учителей требует расширить кампанию по вакцинации и включить в неё третью прививку для учителей. Однако в масштабах страны третьего этапа вакцинации пока не существует. На этом фоне Майдингер призывает сделать приоритетной вакцинацию учителей. Для этого было бы разумно создать мобильные бригады вакцинации в школах, отметил он в беседе с немецкой газетой Die Welt.