Fox News: политкорректность губит американское образование

Исследования показывают, что американские школьники отстают от своих ровесников в других странах, передаёт Fox News. По мнению, Лоры Зорк из родительской организации BEST, виной тому политкорректность: школьные власти отказываются от углублённого преподавания предметов из-за недостатка меньшинств среди «продвинутых» детей. Однако от такой политики страдают в первую очередь небелые школьники, отмечает Fox News.

ГЛЕНН ЯНГКИН, избранный губернатор штата Вирджиния: Родители по всей Вирджинии начали признавать, что им действительно нужно играть важную, решающую роль в образовании своих детей. И когда они услышали от Терри Маколиффа, что у родителей нет роли в образовании собственных детей, наша кампания стала превращаться в движение с родителями в авангарде.



Это был избранный губернатор Вирджинии Гленн Янгкин: по его словам, неожиданная победа, которую он одержал во вторник, во многом заслуга родителей, чувствовавших себя лишёнными рычагов влияния на образование своих детей.



Когда улягутся страсти по поводу этого события, останется главный вопрос: как нам улучшить школы в нашей стране? Несмотря на большое финансирование, мы, если верить исследованиям, теряем конкурентное преимущество в мире. На самом деле исследования показывают, что наша образовательная система отстаёт в том, что касается математики и естественных наук. В тот самый момент, когда нам надо конкурировать с Китаем и другими странами.



Подробности обсудим с Лорой Зорк — исполнительным директором родительской организации Building Education for Students Together («Вместе создаём образование для учащихся». — ИноТВ), или сокращённо BEST. Она также директор по реформе образования в консервативной правозащитной организации FreedomWorks. Лора, так много внимания уделяется культурным и политическим вопросам, но что же с основами — чтением, письмом и арифметикой? Мы о них позабыли? Или они были отодвинуты на второй план?



ЛОРА ЗОРК, исполнительный директор BEST: Такое впечатление, что наши политики забыли, что важно. Однако родители всегда знали, что наши школы не учат наших детей основам. С 2019 года результаты тестирования показывают, что половина страны… половина пятиклассников по всей стране не могут даже читать на уровне своего класса. И это критично. Ведь если наши дети не могут читать, как же они будут в шестом классе, в двенадцатом? Усвоят ли они более сложные предметы? И, по-моему, мы начинаем видеть это сейчас по результатам наших тестов. Мы значительно отстали от ровесников по всему миру.



Начало упадка вызвано тем, что в 2019 году*, при администрации Обамы, мы все приняли единый комплекс государственных образовательных стандартов. Чтобы улучшить наши стандарты, надо избавиться от этого единого комплекса и рассмотреть, что такое хорошие стандарты именно в вашем штате. Как сделал губернатор Десантис у нас во Флориде.

Допустим, вы — учитель, делающий всё возможное… Учителя зачастую недооценённые герои в нашем обществе. Мы доверяем им своих детей, чтобы они направляли и учили их в классе. Но где же мы иногда сбиваемся с курса? Вот вы говорите о других странах… Как это делает Китай и другие страны? Баллы показывают, что мы приходим в упадок!



ЛОРА ЗОРК: По-моему, мы просто стали слишком политкорректными. По всей стране мы видим, как школьные округа упраздняют программы углубленного изучения предметов и программы для одарённых, потому что в этих классах недостаточно (расового. — ИноТВ) многообразия, что, конечно, досадно, но ведь эту проблему должны решать сами школьные округа! Если наши небелые школьники не преуспевают, давайте же дадим им инструменты, ресурсы, чтобы подтянуть и продвинуть их! Не упраздняйте всю углубленную программу просто из-за недостатка многообразия! И я действительно вижу по всей стране, что мы стали настолько политкорректными, у нас социально-эмоциональное обучение, занимающее наше учебное время, весь этот единый комплекс государственных стандартов, как мы знаем, неудачный, и критическая расовая теория. А она, как мы знаем, вносит раскол и вообще не нужна на наших уроках.



Знаете, здесь, в Нью-Йорке, уходящий мэр Билл де Блазио упраздняет… или попытался упразднить программу для одарённых и талантливых. А избранный мэр, демократ Эрик Адамс, афроамериканец, говорит: «Нет-нет-нет! Погодите! Это замечательная программа! Мы этого не сделаем».



Вот вы говорите о небелых детях. Они-то и страдают особенно сильно. Всего пару недель назад было опубликовано исследование… Я зачитаю вам из The Washington Post, цитирую: «C 2012 года баллы афроамериканцев и латиноамериканцев снизились, а баллы белых детей остались на прежнем уровне. Таким образом, межрасовый разрыв в успеваемости расширился. В этом году также был обнаружен гендерный разрыв: баллы девятилетних мальчиков по математике остались прежними, в то время как баллы девочек упали по сравнению с 2012 годом… Американские школы не просто подводят многих учащихся, проблема на самом деле усугубляется».



Дата выхода в эфир 08 ноября 2021 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).