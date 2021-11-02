NBC: подражают взрослым — американские школы захлестнула волна жестокости

На всей территории США участились случаи насилия и вандализма в школах, сообщает NBC News. Некоторые инциденты заканчиваются арестами и даже временным закрытием учебных заведений. По мнению школьных властей, всплеск насилия связан с длительным перерывом в очном обучении, тяготами пандемии и дурными примерами со стороны взрослых.
По всей стране сезон возвращения в школу отмечен жестокостью — доказательствами этого пестрят социальные сети. В этой флоридской старшей школе полицейские получили телесные повреждения, арестованы школьники. В Калифорнии 13-летний подросток арестован за предполагаемое нападение на учащегося с аутизмом.
РОН АЛЛЕН, корреспондент NBC News: Нет сомнений в том, что в школах стало больше драк, больше насилия…
РОНН НОЗО, глава Национальной ассоциации директоров средних школ:Совершенно верно. Это происходит повсеместно. Члены нашей организации со всей страны говорят о трудностях…
ДЖЕЙКОБ КАНТУ, школьник: Оказался не в том месте, не в то время…
В сентябре в одной из крупнейших старших школ Коннектикута, когда Джейкоб Канту находился в кабинке в уборной, кто-то подбросил мусорное ведро и попал ему в голову.
РОН АЛЛЕН: Как вы относитесь к возвращению в школу?
ДЖЕЙКОБ КАНТУ: Честно говоря, я по-прежнему иногда тревожусь…
Вандализм и насилие достигли таких масштабов, что инспектор закрыл школу и объявил день удалённого обучения.
РОН АЛЛЕН: Ситуация в школе была настолько напряжённой?
НЭНСИ САРРА, инспектор школьного округа Нью-Бритен:Да. Да. Я не хочу приукрашивать ситуацию и говорить «нет».
По её словам, это последствие того, что учащиеся впервые за полтора года оказались лицом к лицу. Причём некоторые так реагируют на социальную изоляцию, стресс и психологическую травму от пандемии, на финансовые трудности семьи, или даже выражают так скорбь об умерших, или подражают плохому поведению взрослых — дракам в самолётах, скандалам на собраниях школьных комитетов по поводу масочного режима и других требований.
РОН АЛЛЕН: Настолько сильно сказалось их отсутствие в здании школы?
НЭНСИ САРРА:Да конечно! Конечно!
РОН АЛЛЕН: В некоторых случаях семиклассник теперь стал девятиклассником…
НЭНСИ САРРА:Прежде всего они не научились ориентироваться на территории, которая в три раза больше той, откуда они пришли…
РОН АЛЛЕН: А как сейчас обстоят дела у школьной системы в плане приспособляемости?..
НЭНСИ САРРА:Лучше, чем восемь недель назад.
Она использовала коронавирусную материальную помощь, чтобы нанять порядка 200 вспомогательных сотрудников: консультантов, социальных работников, специалистов в области психического здоровья — и напрямую связалась примерно с 70 семьями учеников, причастных к беспорядкам.
ЖЕНЩИНА:Хорошо, давайте посмотрим, как быстро мы можем включиться в работу и начать учиться…
Недалеко от Тампы, в этой средней школе, где, по словам властей, давно были проблемы с драками, этих шестиклассников пытаются научить самым элементарным вещам…
КАТРИНА ХАДСОН, директор по работе с учащимися школьного округа Хиллсборо:Как входить в класс, какого поведения от вас ожидают в коридоре, в столовой…
РИАННА АУТЛО, школьница: Я, определённо, научилась тому, что я должна вести себя воспитанно всегда, уважать других…
Во многих других местах эти уроки ещё не вполне усвоены.
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