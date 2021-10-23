Le Figaro: французские школы переживают небывалую волну насилия

Во Франции за последнее время получило широкую огласку множество случаев крайне агрессивного поведения в школе в адрес как учеников, так и учителей, анализирует Le Figaro. Отмечая рост насилия среди подростков, власти страны пытаются создать в образовательных заведениях «убежища», принимая меры для быстрого реагирования на конфликтные ситуации и их оперативного решения.

Французские школы столкнулись с невиданной волной насилия, пишет Le Figaro. За один лишь октябрь в Комб-ла-Виль ученик с силой швырнул учительницу на пол, когда она попыталась выйти, а двое других снимали происходящее на телефон; в Пьерлате некто в балаклаве бросил в преподавателя стул; в Брюнуа учительницу начальных классов побил восьмилетний школьник. Издание попыталось выяснить, действительно ли наблюдается рост агрессии в отношении педагогов, или это эффект от повышенного внимания СМИ к этой проблеме.

В сентябре 2019 года Министерство образования опубликовало циркуляр, в котором подробно описывался план по борьбе с насилием в школе, рассказывает французская газета. Среди мер — поддержка учеников, которых множество раз исключали из школ, их обучение в специальных классах, сокращение сроков проведения дисциплинарных советов, напоминание о том, что работа в сфере образования является отягчающим обстоятельством в уголовных делах. После убийства Самюэля Пати при каждом учреждении создали особую организацию, которая должна немедленно реагировать на случаи насилия любого типа, в том числе травлю, посягательство на республиканские ценности и радикализм. В Комб-ла-Виль преподаватели и их профсоюзы отметили оперативное вмешательство руководства, однако указывали, что без вирусного видео всё могло быть иначе. Суд 13 октября приговорил школьника к пяти месяцам тюрьмы условно.

По данным Независимой ассоциации по светской солидарности (ASL), которая занимается защитой педагогического персонала, за 2020 год число обращений по поводу насилия в школе уменьшилось. При этом сама организация подчёркивает, что это «ложный» спад из-за коронакризиса и введения карантина. Анализ ASL показывает, что в «обычный год» число заведённых дел «было бы по крайней мере таким же или даже больше, чем в 2019 году», а пик пришёлся бы на ноябрь прошлого года.

Последнее исследование Системы информирования и наблюдения за безопасностью в школе (SIVIS), проведённое службой статистики Министерства образования Франции на базе «серьёзных» случаев, говорит о небольшом росте насилия в средней и о стабильном состоянии в старшей школе. В 2019—2020 годах средний показатель таких случаев на 1000 учеников составлял 8,6 для средней школы против 7,1 три года назад, при этом самый большой показатель — у старшей профессиональной школы (13,8). Престижные школы, что неудивительно, чаще рапортуют об отсутствии серьёзных инцидентов (56%), чем менее удачливые в социальном плане (24%). Среди случаев агрессии преобладают оскорбления (39%), физическое насилие (30%), которое чаще встречается в средней школе, кражи и повреждение имущества (7%), тогда как употребление алкоголя и наркотиков (4%), а также ношение холодного оружия (4%) остаются редкими происшествиями.

В то же время новостные сводки напоминают о реальных случаях насилия, которые приводят к драмам. В августе скончался ученик средней элитной школы Сан-Жозеф в Реймсе, после того как одноклассник ранил его ножом. Причиной стала ссора из-за видео, опубликованного в Instagram. В марте этого года 14-летняя Алиша утонула в Сене, куда её после избиения столкнули два одноклассника. Поводом послужила фотография полураздетой Алиши, которую распространяли по Snapchat.

«Это жестокое, но неоспоримое утверждение: сейчас ни одно учреждение, ни один регион, ни одна социально-профессиональная группа не избежали (насилия. — ИноТВ)», — констатирует информационный доклад по насилию в школе, представленный в сенате 21 сентября. По его данным, четверть учеников средней школы (в основном девочек) стали жертвами киберпреследования. В связи с этим авторы теста напоминают, что с 2010 года между Министерством образования, полицией, судебной системой и системой здравоохранения существуют договорённости, однако государственная политика пока недостаточно отлажена. Так, травля в соцсетях «происходит в реальном времени в личных сообщениях, защищённых тайной переписки», причём штаб-квартира интернет-платформ находится «не во Франции и даже не в Европе», отмечается в докладе. Таким образом, «невозможно прибегать к весомым и результативным правовым действиям ни в рамках европейского, ни в рамках международного» правосудия.

Война банд во враждебных кварталах приводит к насилию у дверей или внутри школьных учреждений, благодаря соцсетям жестокость и внезапность нападений увеличиваются, а киберпреследования выходят за пределы школьного мира. Власти по-прежнему хотят видеть в школах «убежища», лишённые всякого насилия, — но как это сделать, задаётся вопросом Le Figaro, если дети и подростки проводят там большую часть своего времени и приносят с собой конфликты? Как считает французская газета, школьное насилие — это проблема не только Министерства образования: ею должны заниматься сообща правосудие, полиция и ассоциации.