Зверски убит за то, что нёс знания и свободу слова: France 24 напомнил о Самюэле Пати в канун годовщины его убийства

Его убили за то, что он нёс знания: 16 октября 2020 года тело Самюэля Пати с отрезанной головой было обнаружено в окрестностях коллежа Буа-д'Ольн. 47-летний учитель истории и географии был жестоко атакован, а затем убит 18-летним чеченским беженцем.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Сегодня был убит один из наших соотечественников. Убили его за то, что он нёс знания, прививал своим ученикам свободу слова, свободу веровать или не веровать.

На следующий день после теракта в шоке были все — и ученики, и их родители.

УЧЕНИЦА: Вся эта ситуация меня слегка пугает. Я боюсь, что это повторится. Не хотелось бы, чтобы такое случалось с учителями, потому что всё-таки именно они нас всему учат.

Самюэль Пати хотел подтолкнуть своих учеников к тому, чтобы поразмышлять о том, какой это сложный вопрос — свобода слова. Пятого октября он показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, но позволил им не смотреть на изображения или ненадолго выйти из кабинета.

Два дня спустя отец одной из учениц обрушился на учителя в социальных сетях, обвинив его в исламофобии и потребовав его увольнения. Следом Пати стали критиковать в сети и другие люди — и на инцидент в итоге обратил внимание подросток из города Эврё, за несколько месяцев до того склонившийся к экстремизму. Он с помощью других людей нашёл свою жертву.

ЖАН-ФРАНСУА РИКАР, глава Национальной антитеррористической прокуратуры Франции: Абдуллах Анзоров хотел опознать свою будущую жертву. Для этого он подошёл к одному из учеников и предложил ему в обмен сумму от 300 до 350 евро.

На данный момент судебные органы предъявили обвинения 15 лицам, в числе которых есть несовершеннолетние.

Эммануэль Макрон наградил учителя орденом Почётного легиона посмертно.

Дата выхода в эфир 15 октября 2021 года.