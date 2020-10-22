BFM TV: во Франции по подозрению в причастности к убийству учителя задержаны семь человек

Французские правоохранительные органы задержали семерых человек, которых подозревают в причастности к варварскому убийству учителя Самюэля Пати уроженцем Москвы чеченского происхождения Абдулахом Анзоровым, передаёт BFM TV. По данным канала, в числе задержанных — двое несовершеннолетних учеников коллежа, где работал Пати; подростков обвиняют в том, что они за вознаграждение помогли Анзорову опознать учителя.

В уголовном деле теперь появились сообщники — в том, что они так или иначе оказали помощь террористу, подозреваются семь человек. Среди них — Брахим С., отец семейства, которое подняло волну осуждения в адрес учителя; проповедник Абдельхаким Сефриуи, который стал разжигать конфликт; трое друзей Абдулаха Анзорова; а также два подростка, которым только исполнилось 14 и 15 лет.

Последние — ученики коллежа Буа-д’Он, и их задержали по подозрению в том, что они, получив вознаграждение от террориста, помогли ему опознать учителя.

ЖАН-ФРАНСУА РИКАРД, глава антитеррористической прокуратуры Франции: Появившись в окрестностях коллежа около 14 часов, Абдулах Анзоров попытался опознать свою будущую жертву. Для этого он обратился к одному из учеников, предложив ему сумму от 300 до 350 евро. Получивший деньги ученик, который был в сопровождении своего друга, дал Абдулаху Анзорову словесный портрет Самюэля Пати. Анзоров заявил им, что намеревается снять учителя на видео и заставить его извиниться за карикатуры на пророка, унизив его и избив.

Подростки сопровождали террориста на протяжении примерно трёх часов и даже помогли ему избежать установленных на территории коллежа камер наружного наблюдения. Их активное участие в преступлении глубоко шокировало местных жителей.

ЖЕНЩИНА: Даже если они несовершеннолетние, даже если им заплатили — я просто не знаю… Всё-таки нужно понимать, что такое хорошо, а что такое плохо.

МУЖЧИНА: Они прекрасно знали, что что-то здесь нечисто, но взяли и сдали человека за пачку банкнот.

Но понимали ли они, насколько далеко может зайти Анзоров? Как бы то ни было, их ждёт суровое наказание — им вменяют «причастность к убийству, организованному в рамках деятельности террористической организации», а за такое преступление им грозит до 20 лет тюрьмы, что в два раза меньше, чем для совершеннолетних.

За день до убийства Анзоров тщательно готовился к активным действиям. Среди трёх человек из его окружения одного — 19-летнего чеченца — подозревают в том, что он сопровождал злоумышленника, когда тот отправился к ножовщику, чтобы купить орудие преступления. Отец этого молодого человека считает, что его сын о зловещих замыслах друга ничего не знал.

ОТЕЦ ОБВИНЯЕМОГО: Он мне сказал, что они, как всегда, пойдут в кафе и погуляют по Руану. Потом Абдулах отправился в магазин, где продавали ножи; он сказал, что хочет купить нож для своего деда в качестве подарка, сувенира. Дальше все трое зашли в магазин и купили этот нож.

Другого друга обвиняют в том, что он привёз всю компанию к коллежу на машине; оба друга подозреваются в соучастии в убийстве. Третьего же чеченца подозревают в «участии в преступном сообществе с террористическими намерениями».

ЖАН-ФРАНСУА РИКАРД: Третьему мужчине 18 лет, его зовут Юсуф С. Он также из ближнего круга Анзорова. В его отношении ведётся следствие в связи с открытым выражением солидарности с радикальной идеологией и тесными контактами (с Анзоровым. — ИноТВ).

Топливом для этой драмы выступила, конечно, идеология, продвигавшаяся в регулярных публикациях Абдельхакима Сефриуи и Брахима С.

БРАХИМ С., отец ученицы Самуэля Пати: Мою дочь шокировало поведение её учителя. Он — настоящий негодяй.

Этот ролик, по всей видимости, и увидел террорист.

ЖАН-ФРАНСУА РИКАРД: На действия Анзорова непосредственно вдохновили публикации, распространявшиеся Брахимом С., — как было установлено после изучения данных его телефона, из этих публикаций он узнал местонахождение коллежа и имя учителя. При этом скопирована эта информация была в виде, полностью совпадающем с первой публикацией Брахима С., вплоть до пунктуации и использованного в одном случае англицизма.

Следствие между тем установило, что между двумя мужчинами существовала и более прямая связь — 9 октября чуть позже 19 часов террорист и отец семейства говорили по телефону.

АЛЕКСАНДРА ГОНСАЛЕС, журналист отдела криминальной хроники и судебно-правовой информации, BFM TV: Говорили они чуть больше минуты, но отец семейства утверждает, что не помнит содержания той беседы, поскольку, по его словам, на тот момент ему писали и звонили множество незнакомых ему людей.

Второй раз мужчины связались уже на следующий день — в субботу 10 октября, под конец дня, обменявшись несколькими сообщениями. Террорист, в частности, напомнил мужчине о похожей истории, произошедшей в 2015 году. Отец семейства, который сейчас находится под стражей, утверждает, что в ответ заявил Анзорову, что считает всю ситуацию «аморальной».

Наконец, тремя днями позже они побеседовали в последний раз — это был телефонный звонок, о котором его адресат, по собственным словам, не помнит. По словам адвоката мужчины, о своём намерении убить человека террорист ему не рассказал. Сейчас Брахим С. говорит, что потрясён ужасным убийством Самюэля Пати.

Что же касается проповедника Абдельхакима Сефриуи, он лишь отверг какую-либо причастность к совершённому преступлению.

Дата выхода в эфир 21 октября 2020 года.