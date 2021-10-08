Fox News: семья генпрокурора США наживается на внедрении расовых теорий в школах

Минюст США хочет приравнять родителей, выступающих против идеологической обработки в школах, к внутренним террористам, ведь семья генпрокурора Меррика Гарланда зарабатывает деньги, продавая материалы по критической расовой теории, передаёт Fox News. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, власти США попирают права и свободы своих граждан, а либеральные СМИ об этом молчат.

Сказала ли (телеведущая. — ИноТВ) Николь Уоллес или кто-либо другой на MSNBC хоть слово о том, как федеральные власти шпионят за запросами людей в Google? А ведь это происходит! Федеральные власти недавно случайно рассекретили судебные документы, свидетельствующие о том, что Минюст при Джо Байдене получал сугубо личную информацию о любом американце, напечатавшем определённые ключевые слова в поисковике Google.



Например, судья в Миннесоте недавно санкционировал секретный ордер, требующий от Google предоставлять данные для отслеживания, цитирую, «любого пользователя в городе Идайна, штат Миннесота, запрашивавшего имя жертвы мошенничества». Ого! Будет ли притянутым за уши вывод о том, что эти меры могут применяться к идеологическим преступлениям, о которых только и беспокоится администрация Байдена? Нет, это не притянуто за уши. На самом деле всё так и есть.



И никто на телевидении об этом даже не упоминает. Потому что они полагают, что вы этого заслуживаете. Потому что они не считают, что у вас есть гражданские свободы. Потому что они не верят в Бога, следовательно, не считают, что эти права даны вам от Бога. Они считают, что государство дало вам эти права и может их забрать, потому что вы плохо себя вели. И эти люди аплодируют, когда вас лишают прав.



Google собирает огромное количество данных для отслеживания своих пользователей — в том числе их имена, адреса, историю посещения интернет-сайтов. На десятилетия назад! Так что, казалось бы, многих левых эта история должна была обеспокоить. Лет 20 назад они были бы обеспокоены! Американский союз защиты гражданских свобод кричал бы об этом! Очередное доказательство того, что у государства слишком много полномочий для слежки за американскими гражданами и оно злоупотребляет этими полномочиями, чтобы шпионить за ни в чём не повинными американцами.



Но ни один из так называемых экспертов в области национальной безопасности на MSNBC или CNN об этом даже не упомянет! Почему? Потому что их задача не в том, чтобы защищать вас или гражданские свободы, а в том, чтобы защищать правящую партию.



Может быть, поэтому они ничего вам не рассказывают о личной заинтересованности генпрокурора Меррика Гарланда в преследовании людей, бросающих вызов тому безумию, которое мы видим в комитетах по школьному образованию по всей стране. Оказывается, дочь Меррика Гарланда замужем за одним из основателей компании Panorama Education, работающей в сфере образовательных услуг. Вы не удивитесь, узнав, что эта компания предоставляет школьным округам материалы по критической расовой теории. В том числе материалы, посвящённые искоренению, цитирую, «неосознанной предвзятости и системного расизма в школах».



Ого! То есть то, на что жалуются родители, является источником обогащения семьи Меррика Гарланда! Два дня назад Меррик Гарланд объявил преступлением жалобы на идеологию, на которой наживается его семья. Есть в этом логика?



Вам следует знать, что конкретно эта компания получила огромные деньги от фонда Марка Цукерберга. Государственные школы округа Фэрфакс только что заключили с Panorama Education контракт на 1,8 миллиона долларов для проведения многолетнего социального и эмоционального скрининга учащихся. Это даёт им право собирать, цитирую, «психометрику учащихся округа». Вы знали, что они собирают психометрику ваших детей? И что такое вообще психометрика? Бред какой-то! В частности, там содержатся вопросы о том, чувствуют ли школьники себя «грустными» или «гендерфлюидными». И всё это обогащает семью Меррика Гарланда!



Это жутко. А может быть, ещё и противозаконно. Согласно собственной политике Минюста в области конфликтов интересов, это серьёзная этическая проблема. Да кто бы сомневался! Правила Минюста требуют от сотрудников обращаться за официальными инструкциями, прежде чем, цитирую, «участвовать в любом деле, в котором его или её беспристрастность может быть поставлена под сомнение». Ого! Сюда относятся ситуации, в которых дело может, цитирую, «повлиять на финансовые интересы родственника, состоящего в близких отношениях с сотрудником Минюста». Вероятно, под это определение подпадает ваша дочь, Меррик Гарланд! Вы так делали?



Можете быть уверены, что никто в минюстовском отделении по национальной безопасности сегодня не проясняет этот вопрос. Вместо этого они обещают преследовать, объявлять «внутренними террористами» людей вроде Элейны Фишбайн. Элейна Фишбайн — мать, которая выступила против идеологической обработки в школе, где учатся её дети, в пригороде Филадельфии. Ранее она уже выступала в нашей программе, и мы рады видеть её снова.



Дата выхода в эфир 06 октября 2021 года.