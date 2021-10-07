Fox News: «внутренние террористы» — недовольными родителями школьников займётся ФБР

Всё больше американских родителей недовольны качеством образования, масочным режимом и преподаванием критической расовой теории в государственных школах. Комитеты по школьному образованию обратились к администрации Джо Байдена с требованием защитить их от «террора» со стороны пап и мам. Генпрокурор США уже заявил, что ФБР будет расследовать случаи «травли, запугивания и угроз насилием».

Поздравляю всех со вторником! Это какое-то безумие: в понедельник генеральный прокурор Меррик Гарланд объявил, что ФБР будет расследовать «внушающий беспокойство всплеск травли, запугивания и угроз насилием в отношении школьных администраторов, членов комитетов, учителей и персонала». «Внушающий беспокойство всплеск» — речь идёт об обоснованных обвинениях или о причёске (бывшего конгрессмена США. — ИноТВ) Трея Гауди?



В служебной записке осуждаются угрозы насилием. Но что это — реальная террористическая деятельность или попытка родителей докопаться до сути паршивого образования? Которое, в конечном итоге, угрожает нашей стране больше, чем Китай, Россия и Иран, вместе взятые. Но комитет по школьному образованию и законники теперь хотят, чтобы вы думали, что родительская обеспокоенность теперь равнозначна внутренней террористической угрозе.



Всё верно. Если мама орёт на комитет по школьному образованию на общественном собрании, это то же самое, как если бы она надела начинённый взрывчаткой жилет и взорвала школу. Требовать качественных школ — это сейчас всё равно что направить падающий самолёт в здание Пентагона. Самое необходимое из всех возможных обсуждений — как учить детей — они подают как идеальную фантазию леваков, в которой героических поборников образования хочет поднять на вилы толпа дикарей. Толпа в джинсах для мам и с барсетками. И это только отцы.



Гарланд опубликовал служебную записку сразу после письма национального комитета по школьному образованию. Авторы письма требовали помощи от Белого дома, потому что наши государственные школы и руководители в области образования «подвергаются непосредственной угрозе».



Прежде всего, можете ли вы представить себе, как вы просите Джо Байдена о какой-либо помощи, не считая совета по применению метамуцила? Вы что, не видели эвакуацию из аэропорта Кабула? Попросить Джо помочь — это всё равно что попросить Теда Банди* подвезти вас до дома… Либо его, либо Теда Кеннеди**, я не мог определиться.



ТАЙРУС, ведущий Fox Nation: Ты сделал хороший выбор.



Спасибо.



Итак, возможно, что были неприятные инциденты, но так бывает, когда вы пытаетесь встрять между отцом и его ребёнком, которого вы заклеймили расистом за его расовую принадлежность. Учителя и родители будут орать друг на друга. Это нехорошо, но понять можно. Учитывая, какие у нас сумасшедшие профсоюзы учителей, какую промывку мозгов они называют образованием, и их полнейшее неуважение к другим мнениям, им нет дела до того, что наши школы на последнем месте. Им важно только не позволить вам выбирать между школами или высказываться на эту тему.



Может быть, именно поэтому Национальная ассоциация комитетов по школьному образованию предположила, что эти проявления злобы могут быть равноценны внутреннему терроризму. Термин «внутренний терроризм» теперь ещё больше разбавлен водой, чем образец мочи Кэт, предоставленный по требованию суда!



Но комитет по школьному образованию действительно кое-чему научился! Тому, что внутренний терроризм — в глазах смотрящего! Никто не может сказать вам, что вас не терроризировали. Так что обвинить можно кого угодно. Только не мародёров и участников беспорядков, конечно. Просто рассерженных родителей. Вот погодите, следующим станет ваш безобидный коллега…



ОФИСНЫЙ РАБОТНИК: Ты что, пользуешься аэрозолем для тела?



ДРУГОЙ ОФИСНЫЙ РАБОТНИК: Да, Дуглас, это «Взрыв горного ледника»! Женщинам нравится!



ОФИСНЫЙ РАБОТНИК: (В телефонную трубку.) Алло, это Министерство внутренней безопасности? Да, спасибо.



ДРУГОЙ ОФИСНЫЙ РАБОТНИК: (Кричит, когда его увозят.) Он продаётся по три доллара в Macy’s и CVS…



Всё, что вам потребуется, это использовать потенциальную угрозу как оружие. И вы сможете заткнуть любого с помощью запугивания. Может быть, я могу обвинить свою жену в том, что она представляет для меня непосредственную угрозу, когда я пытаюсь посмотреть игру? Под игрой я имею в виду «Певца в маске». Я не смотрю спорт.



Родителям не понравился масочный режим, который навязывали их детям. Не говоря уже о критической расовой теории. В нормальном мире это считалось бы жестоким обращением, как в физическом, так и в психологическом смысле. Но мы живём в мире Джо Байдена, и это считается хорошим обучением. И вместо того чтобы вступать в диалог, другая сторона прибегла к очернению. Ненависть левых к открытому обсуждению почти так же сильна, как их любовь к открытым границам. Их ненависть к законным протестам так же сильна, как их любовь к беспорядкам. И теперь они могут запугать вас и заставить молчать с помощью законников.



Дата выхода в эфир 05 октября 2021 года.



* Тед Банди — американский серийный убийца и насильник, заманивавший девушек в свою машину, а затем жестоко убивавший их (прим. ИноТВ).

** Тед Кеннеди — американский демократ, проработавший в сенате США 47 лет. В 1969 году Кеннеди ехал с вечеринки вместе с молодой женщиной и на мосту не справился с управлением. Автомобиль упал в воду, Кеннеди удалось выбраться и покинуть место происшествия. Он не сообщал властям об этом инциденте, пока не было найдено тело его утонувшей спутницы. Кеннеди не понёс серьёзной ответственности за то, что оставил женщину умирать (прим. ИноТВ).