Insider: в знак протеста против обязательной вакцинации учительница из Орегона пришла на работу в блэкфейсе

Учительница начальных классов из американского города Ньюберг устроила акцию протеста против обязательной вакцинации и пришла на работу в блэйфейсе, пишет Insider. Как утверждает педагог, чтобы отстоять свои права, она хотела предстать в образе темнокожей активистки Розы Паркс. Но школьный округ счёл поступок «проявлением расизма», отправил учительницу в административный отпуск и пообещал провести разбирательство.
В США учительница начальной школы Мэйбел Раш города Ньюберг, штат Орегон, пришла на работу в блэкфейсе — гриме, который в Америке воспринимается как карикатурное изображение темнокожего человека и проявление расизма, сообщает Insider.
По словам педагога, она хотела предстать в образе известной темнокожей активистки середины XX века Розы Паркс и таким образом выступить против введённой в августе обязательной вакцинации для учителей, которые должны сделать две прививки от коронавируса к 18 октября.
В ответ на случившееся школьный округ Ньюберг, к которому принадлежит учебное заведение, заверил, что «осуждает любые проявления расизма» вне зависимости от намерений и проведёт разбирательство. «Важно помнить, как блэкфейс способствовал представлению темнокожих сообществ в ложном свете и сколько вреда нанесла эта практика», — подчеркнул округ. На данный момент учительницу, устроившую акцию протеста, отправили в административный отпуск.
Как обращает внимание Insider, это уже не первый инцидент такого рода в Ньюберге. На прошлой неделе стало известно, что ученик одной из местных школ состоял в чате Snapchat под названием Slave Trade («Работорговля»), участники которого публиковали фотографии своих темнокожих одноклассников «на продажу» и писали расистские и гомофобные комментарии.
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