Times: возвращение к очному обучению в США привело к резкому всплеску насилия в школах

В американских школах наблюдается резкий всплеск насилия после возвращения очного обучения, сообщает The Times. Согласно статистике, за первые два месяца нового учебного года в США было зафиксировано 97 случаев школьного насилия с применением оружия. По мнению экспертов, этот всплеск связан с увеличением числа случаев психических расстройств во время пандемии.

После окончания дистанционного обучения в школах США возросло число случаев насилия с применением оружия, сообщает The Times. За первые два месяца нового учебного года было зафиксировано в два раза больше случаев стрельбы в школах, чем за весь учебный 2019 год.

Учителя и работники школьных администраций сообщают, что после окончания дистанционного обучения в школах участились случаи инцидентов — от незначительных ссор вплоть до драк. По мнению экспертов, причина заключается в общем росте числа психических заболеваний в 2020 году.

«Токсичный стресс вокруг всего, что происходило во время пандемии, влияет на детей и взрослых. Теперь им приходится заново учиться, как вести себя в школе», — приводит издание слова психолога Кристины Коннолли.

За август и сентябрь 2021 года в американских школах было зафиксировано 97 случаев насилия с применением оружия, пишет The Times, ссылаясь на данные национальной ассоциации школьных инспекторов. За тот же период 2019 года было зафиксировано 29 таких случаев. Как сообщает издание, одна из средних школ в Пенсильвании была вынуждена снова уйти на дистанционное обучение — не из-за коронавируса, а из-за угроз, связанных с инцидентами среди учеников. По словам исполнительного директора ассоциации школьных инспекторов Мо Кеннеди, насилие в школах выросло до беспрецедентного уровня.

По мнению бывшего начальника полиции Франка Китцерова, то, что сейчас происходит в школах, является отражением общей ситуации в обществе. Он отметил, что между ростом числа случаев депрессии, тревожности, прочих расстройств во время пандемии и возросшим уровнем насилия в школах существует связь.