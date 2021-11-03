Fox News: выборы губернатора Вирджинии покажут, надоело ли избирателям «расовое нытьё»

Экс-губернатор штата Вирджиния, демократ Терри Маколифф, хочет вновь возглавить штат, однако опросы показывают, что он проигрывает республиканцу Гленну Янгкину. Как отмечает Fox News, победа демократов оказалась под сомнением, из-за того что Маколифф переусердствовал с расовой демагогией.

В штате Вирджиния, как и на всей остальной территории страны, демократы, не умолкая, ноют на тему расы — в частности, на тему опасного расизма белых. Последние полтора года это нытьё было в буквальном смысле непрерывным. Только об этом они и говорят. Нечто вроде навязчивой идеи. Поэтому неудивительно, что расовые вопросы стали центральными на выборах губернатора Вирджинии.



В обычный год это показалось бы странным. Оба кандидата в данном случае белые. И в штате, которым они надеются управлять, объективно не так много расовых проблем. Жители Вирджинии обычно прекрасно ладят друг с другом, каким бы ни был их цвет кожи. Точно так же дела обстоят почти во всей Америке. Что бы вам ни говорил CNN.



Однако, если послушать кандидата от Демократической партии Терри Маколиффа, складывается впечатление, будто в Ричмонде сейчас 1855 год и, пока мы с вами разговариваем, людей продают с аукциона в центре города! По словам Терри Маколиффа, в Вирджинии ничего не изменилось! Поэтому Маколифф месяцами предлагал один и тот же ответ практически на любой вопрос, который ему задавали. И, конечно же, этот ответ: «Расизм!»



Всё, что Терри Маколиффу не нравится, является расизмом! Серьёзным, ужасающим расизмом, как рабство. С другой стороны, всё, что Терри Маколиффу нравится, например сосредоточение ещё большей власти в его руках, по определению является ответом на расизм. И даже единственным ответом. Это очень простая и очень знакомая формула. И ещё эта формула вносит невероятно глубокий раскол. Не говоря уж о том, что она тупа и утомительна.



Вот вопрос на завтра: не надоела ли наконец эта ерунда избирателям Вирджинии? Или расовая карта по-прежнему имеет вес? Есть ли хоть один здравомыслящий человек, верящий в то, что белый расизм — корень всех проблем штата? Завтра мы это узнаем.



Опросы указывают на то, что Маколифф на этих выборах проиграет. Если так и будет, внутри Демократической партии произойдёт землетрясение. Терри Маколифф был губернатором Вирджинии всего четыре года назад, в ноябре прошлого года Джо Байден победил в этом штате с 10-процентным преимуществом. Самые знаменитые демократы на планете, от действующего президента Джо Байдена до экс-президента Барака Обамы и самой Камалы Харрис, лично агитировали за Терри Маколиффа в штате Вирджиния. То есть Демократическая партия задействовала все ресурсы. И на то есть причина.



Демократы понимают, что эти выборы — референдум. Не только об аморальной гниде, по какой-то причине вновь возжелавшей стать губернатором. Это ещё и референдум о достижениях всего нашего правящего класса. Референдум о них.



Так могло и не быть. Если бы Терри Маколиффу хватило ума не идеологизировать эту предвыборную гонку, он бы победил, вне всякого сомнения! «Расширим автострады! Починим Трассу-66! Снизим автомобильные налоги! Вы станете быстрее добираться до работы! Сделаем аэропорт имени Даллеса чуть менее ужасным!» — кто бы за такое не проголосовал?



Но нет, вместо того чтобы пообещать улучшить жизнь населения Вирджинии, Маколифф начал защищать байденовскую бредовую, открыто расистскую программу «социальной справедливости». Программу, которую вы наверняка ненавидите, если только она не приносит вам прямой выгоды — как консультанту. Программа «социальной справедливости» держится на враждебности и ненависти. Она аморальна, и на каком-то уровне большинство людей прекрасно это понимают. Однако вот Терри Маколифф в прямом телеэфире объясняет, что родители, настаивающие на своём участии в образовании собственных детей, должно быть, сторонники превосходства белой расы.



ТЕРРИ МАКОЛИФФ, бывший губернатор, кандидат в губернаторы штата Вирджиния: Люди доверяют мне в вопросе образования. Но это на первом плане здесь, в Вирджинии, как и в других местах… Вы видите, что сейчас происходит в Джорджии и Флориде… Потому что они говорят о критической расовой теории. Я уже говорил и повторю снова: в Вирджинии её никогда не преподавали. Я этого просто терпеть не могу, потому что это скрытое расистское послание!



После этого интервью Терри Маколифф так и не восстановил свои позиции. Это явствует из опросов. Он не восстановил свои позиции, потому что его слова были ложью. И все в Вирджинии, у кого есть дети школьного возраста, знали, что это ложь. Если вам интересно, загляните прямо сейчас на сайт департамента образования штата Вирджиния. Цитирую: «Учителя обязаны охватывать такие теории, как критическая расовая теория, колониализм поселенцев, афроамериканский феминизм, инвалидность, критические расовые исследования и другие критические теории». Это из книги, рекомендованной штатом Вирджиния. Далее эта книга инструктирует учителей избегать таких фраз, как «работай усердно» или «будь вежлив», потому что это выражения колониализма белых поселенцев. Есть и другие примеры.



Департамент образования штата Вирджиния также продвигает расового жулика Ибрама Кенди, ранее известного как Генри Роджерс. Кенди значительно разбогател, распаляя мазохизм состоятельных белых либералов, которым нравится, когда им говорят, что они могущественны и плохо себя ведут. Своих-то детей они при этом водят в частные школы. Сразу видно, какие у них низкие стандарты, если это смог проделать Ибрам Кенди при всей его тупости.



Насколько он туп? Вот реальный твит, опубликованный Кенди на этих выходных, цитирую: «Более трети белых учащихся солгали о своей расовой принадлежности при поступлении в колледж. Из них примерно половина лживо назвала себя представителями коренных народов Америки. Более трёх четвертей учащихся, солгавших о своей расе, были приняты». Ого! Другими словами, Ибрам Кенди говорит нам, что в Америке такое господство белых, что белые дети даже не могут поступить в колледж, если не притворятся небелыми. Да-да! Кенди туго соображает, но в конечном итоге он понял, что этот твит, возможно, вреден для его аргументации. Поэтому он его удалил.



Но факт остаётся фактом: эти люди заведуют детским образованием в Вирджинии! И для тех, кто там живёт, это проблема. Даже для демократов. Поэтому неудивительно, что побеждает (республиканец. — ИноТВ) Гленн Янгкин: это не лезет ни в какие ворота. Интересно и парадоксально, что Терри Маколифф не скорректировал свой курс, а пошёл ва-банк. Хотя, повторюсь, эта повестка дня никому не нравится. Только вчера вечером на предвыборном мероприятии Терри Маколифф сообщил толпе, что нашёл настоящую проблему в школах Вирджинии. Ни за что не угадаете, в чём она заключается. Слишком много белых учителей!



Дата выхода в эфир 01 ноября 2021 года.