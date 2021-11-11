Euronews: «зелёные пропуска» осложнили жизнь грекам — но помогли ускорить вакцинацию

Широкое внедрение «зелёных пропусков» в Греции усложнило жизнь и рядовых граждан, и владельцев бизнеса, которые очень боятся потерять клиентов. В то же время количество новых записей на первую дозу вакцины значительно увеличилось, сообщают в Минздраве. Без теста и сертификата о вакцинации в Греции по-прежнему можно посещать продуктовые магазины, рынки, аптеки, автозаправки и церкви, передаёт Euronews.
Повседневная жизнь в Греции значительно осложнилась для невакцинированных людей. С 6 ноября они должны сдавать гораздо больше тестов, чтобы иметь возможность продолжать свою деятельность. Ужесточение почувствовали на себе и вакцинированные.
ПРОХОЖАЯ: Ситуация осложнилась для всех. Но это нормально, если мы хотим жить.
ПРОХОЖАЯ: Лично у меня всё это вызывает постоянную тревогу. Есть ли у меня при себе удостоверение личности? Не забыла ли я свой «зелёный пропуск»? Когда истекает срок его действия?
Новые меры также вынуждают быть начеку и владельцев бизнеса. Они несут полную ответственность за то, чтобы клиенты соблюдали правила.
РЕСТОРАТОР: По сути, мы стали полицией и должны проверять документы — хотя это не наша работа. У меня есть несколько невакцинированных клиентов. Они пришли выпить кофе в субботу, и я попросил их сделать экспресс-тест. Некоторые ответили: «Нет, спасибо», — они встали и ушли. Это влияет на мой доход. Это влияет на мой бизнес, потому что, если этот клиент обиделся, он может больше не прийти.
ПАРИКМАХЕР: Мы очень обеспокоены. Что будет дальше? Готовы ли люди пройти экспресс-тест? Потому что некоторым может быть трудно заплатить эти дополнительные деньги, чтобы прийти в салон.
За последнее время количество новых записей на первую дозу вакцины значительно увеличилось. Хотя и неясно, повлияли на это строгие меры или рекордное количество новых случаев заражений, в основном среди невакцинированных.
МИНА ГИГА, замминистра здравоохранения Греции: Я думаю, что помогли оба фактора. Уровень вакцинации, безусловно, вырос, и это очень позитивно. Нам нужно сосредоточиться на двух конкретных категориях, чтобы убедить людей сделать прививку. С одной стороны, это пожилые и те, у кого есть проблемы со здоровьем. А с другой стороны — беременные. Потерять молодых беременных женщин — это ужасно.
Многие эксперты говорят, что давление на систему здравоохранения прекратится только в том случае, если пожилые люди будут полностью привиты. В Греции таких пока 75%, тогда как в ряде европейских стран прививки сделали уже 100% граждан старше 80 лет.
Несмотря на широкое внедрение «зелёных пропусков», без теста и сертификата о вакцинации по-прежнему можно посещать продуктовые магазины, рынки, аптеки, прачечные, автозаправки и церкви.
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