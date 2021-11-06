France 3: возвращение санитарных пропусков и вакцинация детей — Европа начала борьбу с пятой волной пандемии

В странах Европы снова стремительно растёт число заражений COVID-19, сообщает France 3. Чтобы противостоять новой волне эпидемии, правительства Германии, Австрии, Дании и других стран возвращают жёсткие меры борьбы с распространением вируса и пытаются убедить в пользе вакцинации колеблющихся граждан, сообщается в репортаже.

Третья доза — всем. Германия только что расширила кампанию по вакцинации, чтобы противостоять пятой волне COVID-19. Более 37 тысяч случаев заражения в сутки — это рекорд. Но немцы по-прежнему расходятся во мнениях насчёт пользы вакцины.

МУЖЧИНА: Нам говорят: «Прививайтесь, прививайтесь». Но зачем прививаться, если я всё равно могу заболеть и быть переносчиком ковида?

Берлин хочет убедить 23 процента своих невакцинированных граждан, как и все эти страны, помеченные красным, столкнувшиеся со вспышкой вируса. Учитывая, что количество заболевших выросло более чем на 50 процентов за неделю, государства принимают жёсткие меры. В Бухаресте, где метро является основным видом транспорта, сотрудники еженедельно дезинфицируют вагоны. В Дании увеличилось число тестирований на ковид. Власти даже готовятся вновь ввести санитарные пропуска. В Вене рестораны и магазины перестанут быть доступными для непривитых. Это решение было воспринято австрийцами скорее благосклонно.

ЖЕНЩИНА: Невакцинированные имеют право не прививаться, но не должны нас заражать.

ДРУГОЙ МУЖЧИНА: Я абсолютно поддерживаю это решение. Пора покончить с этой пандемией. Цифры просто пугающие.

8500 случаев в день — этот рост мэр Вены надеется взять под контроль с помощью вакцинации.

МИХАЭЛЬ ЛЮДВИГ, мэр Вены: Мы сделаем так, чтобы дети в возрасте от 5 до 12 лет могли получить прививку от ковида.

Для осуществления этой операции мэр решил обойтись без разрешения европейских властей в области здравоохранения — уникальный для Европы случай.

Дата выхода в эфир 05 ноября 2021 года.