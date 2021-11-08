Euronews: всё больше стран ЕС ужесточают ограничения для граждан без прививки

На фоне нового рекордного роста заболеваемости COVID-19 всё большее число европейских стран ужесточает ограничения в отношении людей, которые ещё не сделали прививку. Для посещения общественных мест теперь почти везде необходимо предоставить отрицательный результат теста либо сертификат о прививке. Кроме того, в ряде стран уже стартовали кампании по ревакцинации, передаёт Euronews.
На фоне тревожной статистики всё больше европейских стран ужесточают ограничения в отношении не привитых от коронавируса. В Греции невакцинированные люди должны предъявлять отрицательный тест на инфекцию для посещения общественных мест, включая террасы ресторанов. Отказавшиеся от прививки сотрудники как частного, так и государственного сектора обязаны делать тест два раза в неделю за свой счёт.
В Словении с понедельника будут временно закрыты ночные клубы, рестораны смогут обслуживать посетителей до десяти часов вечера. Для посещения общественных мест необходимо предоставить отрицательный результат теста либо сертификат о прививке.
В Исландии, где наблюдается рекордный рост заболеваемости, вводятся требования по соблюдению социальной дистанции и ношению защитных масок в магазинах и местах массового скопления людей. Большинство населения вакцинировано. Врачи говорят о необходимости бустерной прививки для усиления иммунитета.
Австрийские власти приняли решение ограничить допуск во многие заведения для непривитых на фоне рекордного ежесуточного роста числа заболевших COVID-19 и увеличения загруженности больничных коек. Началась ревакцинация населения.
В швейцарском Фрибурге прошла акция протеста против введения так называемых ковид-паспортов. В стране полностью вакцинированы 73 процента населения. В правительстве считают, что нужно достичь уровня в 93 процента, чтобы предотвратить перегрузку системы здравоохранения.
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