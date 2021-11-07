Stern: только для привитых и переболевших — Австрия ужесточает ковидные правила

Австрия ужесточает ограничительные меры на фоне стремительного распространения четвёртой волны коронавируса и резкого роста числа заболевших. Как сообщает немецкий журнал Stern, с понедельника по всей стране будет действовать правило 2П: только привитые и переболевшие смогут посещать кафе, парикмахерские, общественные мероприятия, а также туристические достопримечательности.
С понедельника Австрия ужесточает ограничения, связанные с распространением четвёртой волны коронавируса, сообщает немецкий журнал Stern. С начала следующей недели в стране начнёт действовать так называемое правило 2П (2G): посещать кафе, парикмахерские и общественные мероприятия смогут только привившиеся или переболевшие коронавирусом.
Ограничения также коснутся туристической отрасли и посещения достопримечательностей. О соответствующем решении сообщило правительство в Вене после проведения консультаций с главами девяти федеральных земель страны. Как отмечает издание, в ходе четвёртой волны коронавируса число заражений в Австрии стремительно растёт.
В пятницу число заражений в день составляло 9388, что близко к рекордному уровню в 9586 случаев, зафиксированному примерно год назад. «Динамика чрезвычайна, и занятость палат интенсивной терапии повышается заметно быстрее, чем ожидалось, — заявил канцлер Австрии Александер Шалленберг, обосновывая необходимость такого серьёзного шага. — Это попросту наша ответственность — защитить людей в нашей стране».
Как напоминает немецкий журнал, изначально австрийское правительство планировало ввести частичный локдаун для непривитых только тогда, когда в палатах интенсивной терапии пациентами с коронавирусом будет занято 500 коек. Сейчас это число пока дошло только до 362, однако оно возрастёт до 500 всего через несколько дней, предостерёг министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн. «Поэтому мы договорились с федеральными землями обеспечить безопасность введением более строгих мер», — отметил он.
Как напоминает Stern, в Австрии полностью вакцинированы 66,5% населения. Таким образом, страна лишь немного отстаёт от Германии с её 69% вакцинированных. Показатель заражаемости за неделю на 100 тыс. человек в альпийской республике составляет 522 случая.
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