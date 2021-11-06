NBC: новое исследование подтвердило долгосрочное влияние COVID-19 на мозг

Новое предварительное исследование американских учёных показало, что в некоторых случаях коронавирус способен поражать мозг и вызывать долгосрочные неврологические последствия, в том числе влиять на настроение и память переболевших, сообщает NBC News. По словам телеканала, с подобными продолжительными эффектами от заражения COVID-19 только в одних США столкнулись не менее 11 млн человек.

Между тем этим утром возникли новые серьёзные опасения относительно долгосрочного воздействия COVID-19. Новое исследование показывает, что в некоторых случаях вирус может поражать мозг, вызывая долгосрочные неврологические последствия. С нами на связи медицинский корреспондент NBC News Эрика Эдвардс, которая расскажет нам подробнее о последних открытиях.

Доброе утро, Эрика. Это довольно-таки пугающая тема, о которой мы постепенно узнаём всё больше. Итак, разъясните нам, о чём говорится в новом отчёте. Мы, конечно, слышали о том, что COVID поражает лёгкие заражённого, но расскажите нам, что именно вирус может сделать с другими частями тела, включая мозг? И какой эффект, особенно долгосрочный, он оказывает?

ЭРИКА ЭДВАРДС, медицинский корреспондент NBC News: Ага. Привет, Саванна, доброе утро. Итак, во-первых, это исследование считается предварительным, но, согласно ему, вирус может воздействовать на мозг напрямую, попадая в организм через нос. И в этом есть смысл, не так ли? Стоит лишь вспомнить обо всех тех людях, которые после заражения теряли обоняние. Но авторы работы полагают, что, как только этот вирус Sars-Cov-2 заражает нейроны в мозге, он может затем перемещаться в другие части мозга, области, которые влияют на такие вещи, как настроение и память. Саванна?

Эрика, может ли это объяснить симптом «затуманивания сознания», который, как мы слышали, испытывают многие выздоравливающие пациенты? Речь идёт об этом или каких-то других когнитивных проблемах?

ЭРИКА ЭДВАРДС: Саванна, вы совершенно правы. Именно этой теории сейчас придерживаются учёные. Другое новое исследование обнаружило заметные различия в мозговых волнах. Они сравнивали пациентов с COVID-19, которые даже не были настолько тяжелобольными, чтобы их госпитализировать, с теми, кто получил отрицательный результат теста на COVID-19. Проще говоря, они (авторы исследования. — ИноТВ) думают, что их (переболевших коронавирусом. — ИноТВ) мозг не работал настолько эффективно, насколько мог. Саванна?

Итак, учитывая новый отчёт с определённой частью информации, которая у нас теперь есть, сколько ещё исследований необходимо провести, чтобы получить более убедительные ответы о долгосрочном воздействии этого заболевания на людей?

ЭРИКА ЭДВАРДС: Огромное количество. Повторюсь, это исследование было предварительным и не получило оценки других экспертов. Но учёные всего мира стремятся выяснить, что происходит с людьми, которые испытывают сильную усталость и затуманивание сознания спустя несколько месяцев после заражения. По некоторым оценкам, только в нашей стране с этим столкнулись около 11 миллионов человек, и лечения не существует, Саванна! Людям остаётся либо устранять симптомы, либо решать свои проблемы самостоятельно. Саванна?

Ясно. Эрика Эдвардс, большое спасибо.

Дата выхода в эфир 04 ноября 2021 года.