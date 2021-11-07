Немецкий журналист: пришло время для обязательной вакцинации

Правительство ФРГ должно удовлетворить запрос большинства населения и ввести обязательную вакцинацию, пишет журналист Карстен Кноп в своей статье для Frankfurter Allgemeiene. По мнению Кнопа, общество не хочет быть заложником эгоизма непривитых, чья оппозиция вакцинам нерациональна.
Прямо сейчас Германия переживает пандемию среди непривитых, пишет журналист Карстен Кноп в своей статье для Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на слова медработников одной из франкфуртских больниц.
Кноп пишет, что непривитые граждане парадоксально считают себя более информированными, нежели привитые: они считают, что вакцина была разработана слишком быстро. Как отмечает автор, подобное опасение не имеет под собой рационального обоснования, однако и опровергнуть его рациональным образом тоже невозможно.
Пандемия среди непривитых бьёт по всему обществу и экономике, которые не желают снова стать заложниками ситуации. На фоне растущего числа заражений многие граждане с удивлением следят за правительством: раньше при такой обстановке проводились совещания глав регионов о курсе дальнейших действий.
Большинство населения Германии поддерживает обязательную вакцинацию, пишет Кноп, ссылаясь на данные соцопросов. По мнению автора, причина заключается в том, что люди не хотят быть заложниками эгоистичного поведения других. «Политики, принимающие решения, должны удовлетворить этот запрос. Это спасёт многие жизни», — пишет журналист.
Как отмечает автор, обязательная вакцинация не приведёт к тому, что коронавирус исчезнет, однако она поспособствует тому, что коронавирус станет контролируемым. Резюмируя, автор подчёркивает, что Германии нужны больше ПЦР-тестов, ревакцинация и обязательная вакцинация.
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