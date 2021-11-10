FAZ: без антител теперь никуда — в Австрии ужесточили коронавирусные ограничения

Из-за резкого роста заболеваемости в Австрии ужесточаются меры по борьбе с коронавирусом, сообщает Frankfurter Allgemeine. С понедельника посещать рестораны, кафе, бары, салоны красоты, театры и музеи имеют право лишь те, кто сделал прививку или перенёс заболевание. Новые ограничения уже продемонстрировали свою эффективность: десятки тысяч людей выстраиваются в очереди на вакцинацию.

С понедельника в Австрии действуют новые ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Из-за резко увеличившегося числа случаев заражения коронавирусом в пятницу правительство приняло решение о введении «правила 2G» по всей стране. С начала недели посещать рестораны, кафе, бары, гостиницы, студии массажа и салоны красоты, а также культурные и развлекательные объекты могут лишь те, кто сделал прививку или перенёс заболевание. Житель Вены Штефан Вагнер считает эту меру правильной.

ШТЕФАН ВАГНЕР, житель Вены: Крайне важно и хорошо, что это наконец случилось. Честно говоря, я думаю, что это решение нужно было принять давно. Да, в этом отношении я довольно строг. Я надеялся, что это произойдёт раньше. И да, на мой взгляд, это единственно верный способ наконец покончить с этой пандемией.

Владелица ресторана Сильвия Экли также одобряет шаг, предпринятый правительством консерваторов и зелёных.

СИЛЬВИЯ ЭКЛИ, владелица ресторана: Я думаю, что 2G — это хорошо. Всё совершенно в порядке. Наконец-то мы в безопасности. И нам не нужно закрываться!

Однако на рабочем месте сохраняется «правило 3G». В соответствии с этим правилом доступ получат и те, кто предоставит отрицательный результат ПЦР-теста. Для того чтобы проверить, соблюдается ли общенациональное «правило 2G», министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер намерен усилить контроль со стороны полиции во многих сферах.

Едва в Австрии успели объявить о новых мерах по борьбе с коронавирусом, как они уже продемонстрировали свою эффективность: с тех пор десятки тысяч людей выстроились в очереди на вакцинацию, которая предоставит им больше возможностей. В пятницу суточная заболеваемость в стране превысила 9 тысяч человек и почти достигла рекордного уровня, зарегистрированного год назад.

Дата выхода в эфир 08 ноября 2021 года.