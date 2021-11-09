Independent: не запаздывать с ревакцинацией — врач объяснила, почему привившиеся умирают от COVID-19

Директор по стратегическому планированию управления по общественному здравоохранению Англии Сьюзан Хопкинс предупредила, что вакцинированные британцы в группе риска умирают от COVID-19 из-за снижения эффективности вакцины через пять — шесть месяцев после введения второй дозы, пишет The Independent. В связи с этим врач призвала не откладывать введение третьей дозы препарата от коронавируса.

Директор по стратегическому планированию управления по общественному здравоохранению Англии доктор Сьюзан Хопкинс призвала британцев в группе риска не откладывать введение третьей дозы вакцины от коронавируса, сообщает The Independent.

По словам Хопкинс, прошедшие полный курс вакцинации пожилые люди или люди с хроническими заболеваниями умирают от COVID-19 из-за снижения эффективности вакцины. Многочисленные исследования показали, что действие вакцин против коронавируса ослабевает примерно через пять — шесть месяцев после введения второй дозы.

По данным советника британского правительства в сфере здравоохранения, смертность среди пожилых британцев прежде всего связана с тем, что около 5% населения не прошли полный курс вакцинации. Как напоминает издание, несмотря на то, что большинство людей, умирающих от COVID-19, не прошли вакцинацию, в британском правительстве обеспокоены ростом числа госпитализаций и смертности среди полностью вакцинированных граждан из-за снижения эффективности препаратов от коронавируса.

«Мы по-прежнему наблюдаем случаи смерти в основном среди невакцинированного населения... но всё чаще из-за снижения эффективности случаи смерти наблюдаются и среди вакцинированных», — заявила Хопкинс.

Хопкинс отметила, что действие вакцин против коронавируса ослабевает быстрее у тех, кто находится в группе риска, «поэтому, если вы здоровый 30-летний человек, то две дозы защитят вас на более длительный период. Вот почему эти люди должны как можно скорее получить третью дозу».

The Independent напоминает, что граждане Великобритании старше 50 лет и те, кто наиболее подвержен риску заражения вирусом COVID-19, в настоящее время имеют право на ревакцинацию через шесть месяцев после введения второй дозы.