RP: прививаться не спешат — новая волна COVID-19 стала серьёзным испытанием для российской программы вакцинации

Россия первой создала вакцину от коронавируса, стала её поставлять в 70 стран мира. Но сами россияне прививаться не спешат. Как отмечает Révolution Permanente, в результате новая волна пандемии в России бьёт рекорды, что угрожает и геополитическому положению Москвы.
Каждый день коронавирус в России бьёт всё новые рекорды, пишет французский сайт Révolution Permanente. В итоге по смертности Россия вышла на первое место в мире. В больницах на врачах лежит дополнительная нагрузка, а в отдалённых регионах доктора предупреждают о нехватке кислорода.
И хотя ситуация не нова, она обостряется каждый день. Только в октябре Россия зафиксировала почти миллион новых случаев заражения. В итоге Владимир Путин объявил нерабочую неделю и карантин для непривитых пожилых людей. Российские власти объясняют этот рост агрессивностью «дельта»-штамма, у которого уже обнаружили 10 вариантов, а также низким уровнем вакцинации и несоблюдением правил.
Ситуация стала настолько серьёзной, что Путин сам обратился к россиянам с призывом проявить ответственность. Так что российские власти стараются выдвинуть на первый план личную ответственность людей, чтобы не говорить о хаотичном управлении санитарным кризисом, отмечает автор статьи.
Однако, по его словам, именно политика правительства привела к тому, что у людей сформировалось недоверие к вакцинам. И поэтому кампания по вакцинации в России проваливается. Хотя Россия была первой, кто сделал вакцину от COVID-19, только 32,7% населения полностью привились. Это довольно низкий процент, который совсем не гарантирует коллективный иммунитет.
В геополитическом плане эта новая волна сильно вредит режиму Путина, отмечает автор статьи. Россия не только первой создала вакцину, но и стала её поставлять более чем в 70 стран, в основном в Латинскую Америку и Африку. Это позволило ей набрать очки на международной арене. Но волна заражений внутри России ставит её в неустойчивое положение и позволяет её западным конкурентам снизить доверие к российской вакцине. Так что, по словам французских журналистов, «Спутник V» сейчас противостоит вызовам как внутри страны, так и за её рубежом.
Вся ситуация в России напоминает другим странам, что, помимо авторитарных мер, призванных побороть пандемию, важно ещё и убедить людей в эффективности вакцин, организуя кампании вакцинации под контролем врачей, убеждать, а не заставлять, снять патенты на производство вакцины, чтобы производить её в достаточном для всех количестве, пишет Révolution Permanente.
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