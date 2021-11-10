Times: с апреля вакцинация от COVID-19 для медперсонала Англии станет обязательной

Министерство здравоохранения Великобритании объявило о введении обязательной вакцинации сотрудников Национальной службы здравоохранения Англии, передаёт The Times. Тем не менее эксперты предупреждают, что инициатива может привести к нехватке медперсонала, так как вакцинацию от коронавируса до сих пор не прошли около 100 тыс. сотрудников службы здравоохранения.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил о введении с апреля обязательной вакцинации сотрудников Национальной службы здравоохранения Англии, сообщает The Times.

По данным Министерства здравоохранения, около 93% сотрудников службы получили первую дозу, а 90% — две дозы вакцины. Ожидается, что около 100 тыс. работников, которые ещё не вакцинировались, предстоит выбирать: привиться от коронавируса или потерять работу. Как отмечает издание, вступление инициативы в силу было решено отложить до весны, чтобы позволить Национальной службе здравоохранения Англии сосредоточиться на проблемах в зимний период.

При этом Джавид подчеркнул, что министерство не преследует цель сделать невакцинированных сотрудников «козлами отпущения» или пристыдить их. «Это было бы совершенно неприемлемо. Речь идёт о том, чтобы поддержать их и добиться того, чтобы они сделали правильный выбор и защитили тех, кто находится в группе риска, защитили своих коллег. И, конечно, чтобы они защитили себя», — отметил политик.

Джавид уточнил, что также рассматривается возможность обязательной ревакцинации и вакцинации от гриппа сотрудников сферы здравоохранения в Англии, однако пока эти прививки останутся добровольными.

Как пишет The Times, мнения относительно объявления Министерства здравоохранения разделились. Так, ряд экспертов предупредили, что требование обязательной вакцинации может иметь обратный эффект и укоренить нерешительность в отношении препаратов от коронавируса, что приведёт к нехватке сотрудников в Национальной службе здравоохранения Англии.

Тем не менее организации, представляющие интересы пациентов, напротив, инициативу поддержали, а также задались вопросом, почему требование не вступает в силу немедленно.

«Хотя от имени пожилых людей мы полностью поддерживаем решение министра здравоохранения, мы сомневаемся в необходимости отсрочки введения обязательной вакцинации до апреля следующего года. Сколько уязвимых людей заразится от невакцинированных сотрудников Национальной службы здравоохранения в течение следующих шести месяцев и сколько из них умрёт?» — приводит The Times слова главы благотворительной организации Silver Voices Деннис Рид.