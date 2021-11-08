1+1: невакцинированных чиновников и педагогов на Украине отстранят от работы

С сегодняшнего дня украинских чиновников и педагогов, которые не вакцинировались от коронавируса, будут отстранять от работы. Как передаёт «1+1», при этом не будет сохраняться зарплата и насчитываться стаж. Пока работники не сделают прививку, их обязанности переложат на вакцинированных коллег, которым будут за это доплачивать.
Без прививки — без работы. С сегодняшнего дня чиновников и педагогов, которые не вакцинировались от коронавируса, будут отстранять от работы. При этом не будет сохраняться зарплата и насчитываться стаж. Работать из дома отстранённым работникам также не разрешается, они будут сидеть без работы до тех пор, пока не вакцинируются. На это время их обязанности переложат на вакцинированных коллег, которым будут доплачивать за это.
К слову, кроме вакцинированных, до работы должны допустить и тех, кто переболел или имеет противопоказания для прививки. Или люди должны предъявить сертификаты о выздоровлении в мобильном приложении, которые на этой неделе только начнут тестировать. Или же надо будет предоставить справку от врача, формат которой ещё не утвердили.
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